اعلام شرایط شرکت در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی/ برگزاری آزمون در 18 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در 18 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و ثبت نام از 17 آذر ماه جاری آغاز می شود و تا 2 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

داوطلبان باید با مراجعه به دانشگاههای علوم پزشکی کشور طبق قوانین و مقررات موجود و مطابق مندرجات راهنمای پذیرش دستیار فوق تخصصی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

واجدین شرایط شرکت در آزمون برای پذیرش دستیار فوق تخصصی

1- شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار

2- تایید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی

3 - داشتن دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی از آن دانشگاه یا مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4 - داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان

تبصره 1 : مدرک مستند داوطلبانی که در حال انجام خدمات قانونی شامل خدمت نظام وظیفه عمومی یا پیام آوران بهداشت هستند مبنی بر اینکه مدت سربازی آنان تا تاریخ 31 شهریورماه سال 87 به اتمام می رسد. (تبصره 2 بند 4/4 آئین نامه)

تبصره 2 : آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تأمین هیئت علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهی مبنی بر اینکه تا تاریخ 31 شهریورماه سال 87 معادل خدمت سربازی مصوب ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح را خواهند گذراند، می توانند به طور مشروط در آزمون شرکت کنند . (تبصره 3 بند 4/4 آئین نامه)

5 - ارائه گواهی صادره از سوی معاونت سلامت مبنی بر اتمام کلیه تعهدات قانونی حداکثر تا تاریخ 25 شهریور سال 87

مدارک مورد نیاز:

1- دو قطعه عکس 3 در 4 برقی در سال جاری با درج مشخصات شناسنامه ای

2- یک برگ تصویر صفحه شناسنامه

3- تصویر برگ پایان خدمت و یا معافی جهت آقایان

4 - ارائه گواهی صادره از سوی معاونت سلامت مبنی بر اتمام کلیه تعهدات قانونی حداکثر تا تاریخ 25 شهریور سال 87

تبصره 1 : با توجه به رای کمیسیون موارد خاص مورخ 22 شهریور سال جاری، افرادی که در مناطق محروم خدمت می کنند و خدمت آنان تا پایان آذرماه سال 87 به پایان می رسد معاف از مفاد بند 4 هستند.

تبصره 2 : حائزین یک درصد رتبه برتر آزمون دانشنامه تخصصی شهریورماه سال 86 معاف از مفاد بند 4 هستند.

5- تا تعیین حداکثر سن مجاز ورود به دوره های فوق تخصصی از طرق مراجع ذیصلاح، در این دوره محدودیت سنی وجود ندارد.

داوطلبان باید سایر مدارک مورد نیاز مطابق دستور العمل مربوطه تنظیم و موقع ثبت نام به واحدهای مربوطه ارائه کنند.