پسماندهای شهری آذربایجان غربی غیر اصولی دفن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کیومرت کلانتری صبح امروز در جلسه کارگروه پسماند شهری آذربایجان غربی افزود: به رغم هشدارهای متعدد به شهرداریها در خصوص دفع غیر بهداشتی زباله های شهری جمع آوری شده، متاسفانه تاکنون هیچ مدیریتی در این زمینه اعمال نشده است.

وی با اشاره به اینکه، بیشترین تولید زباله های بیمارستانی با سه هزار و 500 کیلوگرم مربوط به بیمارستانهای ارومیه است، خاطرنشان کرد: رهاسازی وعدم دفن بهداشتی این نوع پسماندها علاوه بر آلودگی شدید محیط زیست، موجب گسترش بیماریهای عفونی واگیردار در منطقه می شود که در این زمینه شهرداری ارومیه باید مانع از دفن زباله های بیمارستانی در محل جمع آوری زباله های شهری شود.

کلانتری با هشدار جدی به نهادهای ذیربط عنوان کرد: در صورت ادامه این روند علاوه بر تهدید جدی محیط زیست، سلامتی مردم نیز به خطر خواهد افتاد.

شهردار ارومیه نیز در این جلسه مدیریت صحیح پسماندهای شهری را یکی از برنامه های جدی شهرداری ذکر کرد و یادآور شد: به این منظور سازمان مدیریت پسماند شهری بزودی در شهرداری ارومیه تاسیس خواهد شد.

ابراهیم بازیان ادامه داد: با ایجاد این سازمان تمامی مراحل جمع آوری و دفن زباله های شهری بر اساس برنامه ریزی دقیق و مدیریت واحد خواهد بود.

وی خصوصی سازی خدمات شهری، تکمیل مطالعات جامع مدیریت شهری، راه اندازی کارخانه تولید کمپوست از زباله های شهری، نوسازی و تجهیز ماشین آلات جمع آوری و دفن زباله ها را از دیگر برنامه های شهرداری در بهینه سازی خدمات شهری عنوان کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست بر تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری در شهرداری های استان تاکید کرد.

محمد باقر داریانی با بیان اینکه دفن بهداشتی پسماندهای شهری و جلوگیری از آلودگی محیط زیست یک ضرورت اجتناب ناپذیر است گفت: مدیران شهری باید در سریعترین زمان برنامه جامع جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندها را ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به معضلات ناشی از دفن غیر اصولی زباله های بیمارستانی استان افزود: رهاسازی زباله های بیمارستانی در فضای آزاد، تهدیدی جدی برای سلامت انسانهاست و ادامه این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.