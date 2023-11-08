به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی ظهر چهارشنبه در نشست مدیریان کنترل کیفیت استان که در سالن اجتماعات شهید نوری مجمتع جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه تا زمانی که در مسیر بهره‌وری حرکت نکنیم، به توسعه اقتصادی دست نخواهیم یافت، گفت: بی‌تردید کسانی که می‌توانند در رسیدن استان به توسعه اقتصادی نقش موثری ایفا کنند، مدیران کنترل کیفی هستند.

وی با یادآوری اینکه مقوله بهره‌وری از دیرباز به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی توسعه استان تبدیل شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه خروجی صنایع باید محصولاتی باشد که مردم به عنوان مصرف‌کننده از کیفیت آن رضایت کافی را داشته باشند، از این رو موضوع بهره‌وری در این چرخه تولید به هر میزان که مورد توجه قرار گیرد، به همان میزان شاهد ارتقای محصولات به لحاظ کمی و کیفی خواهیم بود.

محمدی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم موضوع بهره‌وری در اولویت همه برنامه‌های اقتصادی استان پررنگ دیده شود، ادامه داد: هر چقدر که این مهم در تحلیل‌های اقتصادی به معنای واقعی کلمه دیده شود، به همان میزان کارآیی و اثربخشی لازم را نشان خواهد داد، این در حالی است که متاسفانه بسیاری از پروژه‌هایی که امروز در کشور در حال اجرا است، از مقوله بهره‌وری برگرفته نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه امروز به عینه می‌توان نبود بهره‌وری در موضوعات مختلف را مشاهده کرد، یادآور شد: امروز شرایط تحریم و موانعی که بر سر راه تولید ایجاد شده، تقریباً برای همه واحدهای اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی یکسان است، این در حالی است که اگر واحدهای تولیدی بتوانند در این شرایط مولفه‌هایی چون ایجاد محیط آرام، سالم و حرفه‌ای خلق کنند، موفق‌تر خواهند بود.

محمدی از نیروی انسانی کارآمد به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بهره‌وری دانست و با اشاره به اینکه استان از واحدهای اقتصادی که در مسیر بهره‌وری از جمله توجه به نیروی انسانی کارآمد گام بردارند، حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این در حال اجرای طرحی با عنوان اصلاح روند پرداخت دستمزدها در راستای ایجاد تغییر در نوع نگاه به مدیران کنترل کیفی هستیم.