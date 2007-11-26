27 درصد طرحهای کارگروه اشتغال خراسان جنوبی به کمیته امداد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون از مجموع طرح های معرفی شده توسط این نهاد، یک هزار و 218 طرح از بانک های عامل تسهیلات دریافت و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی از انعقاد تفاهم نامه این نهاد با وزرات کار و امور اجتماعی خبر داد و یادآور شد: به منظور ایجاد اشتغال پایدار و مولد از طریق بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی مقرر شد در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه، سالیانه 100 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه برای خراسان جنوبی در سال های 85 و 86 سالیانه سه هزار و 800 فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر 380 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این نهاد با معرفی مجریان طرح های اشتغالزایی در قالب بنگاه های کوچک به ازای هر فرصت شغلی تا سقف 100 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می نماید.

وی از شرایط جغرافیایی و اقلیمی، نبود زیر ساخت های مناسب توسعه اشتغال، تامین منابع مالی و عدم تطابق آیین نامه اجرایی بنگاه ها با طرح های اشتغال زایی بعنوان بخشی از مشکلات فرا روی متقاضیان کار نام برد.