تیم ملی فوتسال اسپانیا قهرمان اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در دیدار نهایی ششمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا که در شهر پورتو پرتغال برگزار می شود تیم های ملی اسپانیا و ایتالیا به دیدار هم رفتند. این دیدار جذاب و تماشایی در نهایت به برتری 3 بریک اسپانیا انجامید تا این تیم برای چهارمین بار عنوان قهرمانی اروپا را به دست آورد.

پیش از برگزاری دیدار نهایی تیم های ملی فوتسال روسیه و پرتغال میزبان مسابقات به دیدار هم رفتند که حاصل تلاش شان در پایان با پیروزی 3 بر2 روسیه همراه بود.

بدین ترتیب پس از تیم های ملی فوتسال اسپانیا و ایتالیا که عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا را به خود اختصاص دادند تیم روسیه حائز رتبه سوم شد و پرتغال نیز در رده چهارم ایستاد.

در پایان ششمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا 79 گل از خط دروازه ها گذشت و 3 بازیکن با زدن 5 گل به طور مشترک عنوان بهترین گلزن را به خود اختصاص دادند. جدول بهترین گلزن مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا به شرح زیر است:

5 گل

سیریلو (روسیه)، پدارگ رائیچ (صربستان) و دانیل (اسپانیا)



4 گل

مارسلو (اسپانیا) و ریکاردو (پرتغال)

* تیم ملی فوتسال اسپانیا با 4 بار قهرمانی در مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا پرافتخار ترین تیم قاره سبز است. این تیم در سال های 1996، 2001 ، 2005 و 2007 قهرمان فوتسال اروپا شده است.

گذری کوتاه بر شش دوره گذشته مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا:

* در سال 1996 کشور اسپانیا و شهر کوردوبا میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا بود که در پایان تیم میزبان برای اولین بار عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. در دومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا باز هم کشور اسپانیا و این بار شهر گرانادا میزبان مسابقات بودند. این بار اسپانیا نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده کند و قهرمانی را به روسیه تقدیم کرد.

در سال 2001 این تیم اسپانیا بود که برای دومین بار قهرمان اروپا شد. این بار روسیه و شهر مسکو میزبان مسابقات بودند و تماشاگر قهرمانی ماتادورها در سومین دوره مسابقات قهرمانی اروپا.

ایتالیا چهره شاخص فوتسال اروپا طی سال های اخیر برای نخستین بار قهرمانی اروپا را در سال 2003 به دست آورد. در این سال لاجوردی در شهر کاسرتا میزبان کشورهای اروپایی بودند و خود قهرمانی رقابت ها را به دست آوردند.

در دو دوره گذشته مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا که طی سال های 2005 و 2007 به ترتیب در کشورهای جمهوری چک و پرتغال برگزار شد نیز تیم اسپانیا عنوان قهرمانی را به دست آورد.