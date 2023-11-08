کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن خدایی اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز خارج از شبکه توزیع فراوردهای نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین بیان داشت: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند