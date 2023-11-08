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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین خبر داد؛

کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قزوین

کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراورده‌های نفتی توسط مأموران یگان امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن خدایی اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز خارج از شبکه توزیع فراوردهای نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین بیان داشت: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و راننده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند

کد مطلب 5934036

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