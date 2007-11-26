تداوم کنفرانس آناپولیس با برگزاری نشست مسکو در اوایل سال میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، آمریکا با ضروری خواندن تداوم کنفرانس آناپولیس، خواستار برگزاری دوباره چنین کنفرانس هایی شده که روسیه آمادگی خود را برای میزبانی آن در اوایل سال آتی میلادی اعلام کرده است .

آمریکا همچنین از کشورهای عربی خواسته تا در نشست مسکو نیز شرکت کنند.

بر اساس گزارش این روزنامه آلمانی در نشست مسکو قرار است مسائل مربوط به خاورمیانه به صورت عمقی تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

این در حالی است که فرانسه نیز در تاریخ 17 دسامبر میزبان نشستی به منظور بهبود اوضاع خاورمیانه است که در آن به برنامه های نشست مسکو پرداخته می شود.

آمریکا از بیش از 40 کشور برای شرکت در کنفرانس به اصطلاح صلح خاورمیانه دعوت کرده که اکثر آنها در این نشست شرکت می کنند .

کنفرانس آناپولیس در حالی از فردا در ایالت مریلند برگزار می شود که گروههای شرکت کننده اسرائیلی و فلسطینی از روز یکشنبه به این شهر وارد شده اند.