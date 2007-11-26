31 طرح عمرانی در آذربایجان غربی توسط بسیج اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سعید قربان نژاد ظهر امروز در آیین تجلیل از جوانان شرکت کننده در اردوهای هجرت بسیج سازندگی استان افزود: نوسازی و احداث مدارس، احداث پل و آبرسانی در روستاها از مهمترین برنامه های این طرح است.

وی ادامه داد: امسال در قالب اردوهای هجرت 3، بیش از 270 هزار نفر روز بسیجی در عرصه های مختلف عمرانی، خدمات علمی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، منابع طبیعی و کشاورزی و آموزش فنی و حرفه ای در مناطق مختلف محروم آذربایجان غربی خدمت رسانی کرده اند.

قربان نژاد خاطرنشان کرد: امروز تفکر و اندیشه بسیج به عنوان نظریه علمی در مباحث مدیریتی مطرح است و با بهره گیری از آن شاهد تحولات عظیمی در عرصه های مختلف سازندگی و فرهنگی کشور هستیم.

وی بیان داشت: اگر خودباوری و معرفت بسیج سازندگی در سایر بخش های مدیریتی کشور نیز وارد شود در همه عرصه ها مسیر سازندگی و توسعه کشور به سرعت طی خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل بسیج سازندگی در کشور و اهتمام جدی دولت در راه اندازی اردوهای خدمت رسانی هجرت افزود: بسیج سازندگی با تکیه بر نیروهای مردمی و انگیزه های خالصانه بسیجیان، علاوه بر ایجاد تحول در نظام فنی و اجرایی کشور، خدمات بسیار ارزنده ای را در بخش سازندگی و آبادانی مناطق محروم ارائه کرده است.

در ادامه این آیین از تعدادی از بسیجیان شرکت کننده در اردوهای طرح هجرت 3 با اهدای هدایایی قدردانی شد.