دریافت کد واحد برای انجام تشریفات گمرکی الزامی شد

حسین کاخکی در گفتگو با مهر گفت: داشتن کد واحد برای کلیه مراجعان گمرک از اول آذر ماه سال جاری برای اجرای سیستم کدینگ الزامی شده است و کلیه مراجعین به گمرک باید از کد واحد استفاده نمایند.

مدیرکل دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک با اشاره به اینکه همانگونه که داشتن شماره ملی الزامی شده و تا چند وقت آینده بانکها برای ارائه سرویس به مشتریان شماره ملی می خواهند، تصریح کرد: سیستم کدینگ نیز از دو سال پیش در گمرک راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس یک شماره ملی به افراد حقیقی و یک شماره واحد به اشخاص حقوقی اختصاص دارد، تا طبق آن شناسایی شده و این شماره تکرار ناپذیر است.

کاخکی خاطرنشان کرد: برای اینکه گمرک اطلاعات دقیق تری نسبت به مراجعان داشته باشد و در مراحل بعدی سیستم های مکانیزه مورد استفاده قرار گیرد، شماره کدینگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است.

وی همچنین افزود: همچنین برنامه هایی برای ارائه آمار از طریق وب سایت گمرک در دست بررسی داریم که البته باید مورد بررسی قرر گیرد.