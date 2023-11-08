۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

هفته یازدهم لیگ آزادگان:

شکست نفت و گاز گچساران در لیگ آزادگان/ اولین باخت خانگی رقم خورد

شکست نفت و گاز گچساران در لیگ آزادگان/ اولین باخت خانگی رقم خورد

یاسوج_ هفته یازدهم لیگ آزادگان فوتبال ایران با شکست نفت و گاز گچساران در برابر چادر ملو اردکان یزد همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران عصر چهارشنبه از هفته یازدهم لیگ آزادگان میزبان تیم چادر ملو اردکان یزد بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهدای نفت گچساران برگزار شد.

شکست نفت و گاز گچساران در لیگ آزادگان/ اولین باخت خانگی رقم خورد

۹٠ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه ۱ بر صفر به سود تیم چادر ملو یزد پایان یافت.

تک گل تیم چادر ملو اردکان یزد در دقیقه ۶۲ از روی نقطه پنالتی توسط رضا محمودآبادی به ثمر رسید.

نفت و گاز با این شکست ۱۷ امتیازی باقی ماند و شاگردان پیروز قربانی اولین شکست خانگی خود را تجربه کردند.

شکست نفت و گاز گچساران در لیگ آزادگان/ اولین باخت خانگی رقم خورد

تیم چادر ملو اردکان یزد نیز با این پیروزی با ۲۲ امتیاز و با یک بازی بیشتر نسبت به تیم‌های دوم و سوم به صدر جدول رسید.

