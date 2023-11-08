شکست نفت و گاز گچساران در لیگ آزادگان/ اولین باخت خانگی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران عصر چهارشنبه از هفته یازدهم لیگ آزادگان میزبان تیم چادر ملو اردکان یزد بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهدای نفت گچساران برگزار شد.

۹٠ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه ۱ بر صفر به سود تیم چادر ملو یزد پایان یافت.

تک گل تیم چادر ملو اردکان یزد در دقیقه ۶۲ از روی نقطه پنالتی توسط رضا محمودآبادی به ثمر رسید.

نفت و گاز با این شکست ۱۷ امتیازی باقی ماند و شاگردان پیروز قربانی اولین شکست خانگی خود را تجربه کردند.

تیم چادر ملو اردکان یزد نیز با این پیروزی با ۲۲ امتیاز و با یک بازی بیشتر نسبت به تیم‌های دوم و سوم به صدر جدول رسید.