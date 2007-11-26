نخستین کنسرت مستقل همایون شجریان در اروپا

سعید فرجپوری نماینده گروه موسیقی "دستان" با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مجموع کنسرتهای گروه موسیقی "دستان" از ایتالیا آغاز و پس از اجرای در کشورهایی چون سوئد، نروژ و انگلیس در هلند به پایان می رسد و همایون شجریان هم پس از همکاریهای بسیار با پدر (محمدرضا شجریان) نخستین کنسرت مستقل خود را در همراهی با "دستان" برگزار می کند.

این نوازنده کمانچه در توضیح بخشهای این کنسرت گفت : کنسرت گروه موسیقی "دستان" در دو بخش اجرا می شود، قسمت اول این کنسرت با آهنگسازی حمید متبسم و در آواز دشتی اجرا می شود و تمامی قطعات با اشعاری از شاعران معاصر چون محمدرضا شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج و همچنین مولانا ساخته شده است. در قسمت دوم که مجموع قطعات از ساخته های خودم است در آوازاصفهان و براساس اشعاری از عطار نیشابوری و سیاوش کسرایی اجرا می شود.

فرجپوری در توضیح تور کنسرت گروه "دستان" در آمریکا گفت : برنامه ریزی کنسرت موسیقی "دستان"توسط حسین بهروزی نیا انجام شد و نخستین کنسرت را از مونترال کانادا شروع شد و در نیویورک آمریکا به پایان رسید این کنسرت در دو بخش برگزار شد در قسمت اول یک کار سازی از ساخته های حسین بهروزی نیا بود و بدون کلام اجرا شد و قسمت دوم مجموع قطعات دریای بی پایان به خوانندگی سالار عقیلی بود و در نهایت باید متذکر شوم که از مجموع آثار ارائه شده راضی بودم و کنسرت گروه موسیقی "دستان" با استقبال خوبی مواجه شد.

پژمان حدادی نوازنده تنبک ، حمید متبسم تار و سه تار، حسین بهروزی نیا بربط ، بهنام سامانی دف، دمام و کوزه و سعید فرجپوری نوازنده کمانچه اعضای اصلی گروه موسیقی "دستان" هستند که در تور کنسرت "دستان" و نخستین کنسرت مستقل همایون شجریان او را یاری می کنند.