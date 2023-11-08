وکلا: حمید نوری باید تبرئه شود/ این محاکمه برای سوئد رسوایی بود

به گزارش خبرگزاری مهر هانا لارسون، وکیل حمید نوری در ابتدای جلسه ترتیب دفاعیاتی را که برای این جلسه آماده شده بود را شرح داد؛ تحقیقات «امید فرهمند»، پلیس ایرانی تبار سوئد در پرونده، نقش حمید نوری، اطلاعاتی درباره سیستم دادرسی ایران، سمت حمید نوری و اینکه بر اساس قوانین سوئد نمیتوان این سمت را همکاری و معاونت در جرم دانست، دلایل حکم دادگاه بدوی و ادعاهای خسارت، مواردی هستند که در این جلسه به آنها پرداخته شد.
حضور امید فرهمند در روند دادرسی بدون کوچکترین اطلاع وکلای مدافع
توماس بودستروم، دیگر وکیل حمید نوری، مواردی را درباره تحقیقات صورت گرفته از سوی «امید فرهمند» و اتهاماتی که درباره تحقیقات از سوی دادستان ادعا شده بود، مطرح کرد.
وی گفت: برای ما پیگیری بسیاری از موارد مشکل بوده است؛ تمام طرفین باید حقیقت را بگویند و صادقانه ادله اثبات را ارائه دهند.
در ادامه لارسون گفت: در جوابیهای که به دادگاه استیناف توضیح دادیم که یادداشتهای امید فرهمند درباره حمید نوری باید بازجویی تلقی شود، فردی که از سوی پلیس سوئد انتخاب شده، یادداشتهای او باید بازجویی به شمار رود.
به گفته وی، حمید نوری به فرهمند گفته که بیگناه است؛ چرا این موضوع به پرونده ارتباط ندارد؟ باید این امر به پرونده ارتباط پیدا کند.
لارسون این سوالها را مطرح کرد که امید فرهمند، ۶۳ بار با حمید نوری دیدار کرده و چرا باید در زمان این دیدارها امید فرهمند یادداشتبرداری کند؟ یک پلیس در این پرونده چه میکند؟ او در حال تحقیق برای دولت سوئد است. علاوه بر این، باید این یادداشتها به دست وکلای حمید نوری برسد، باید وکلای مدافع هم در این نشستها حضور میداشتند چرا که این نشستها بازجویی بوده است.
این وکیل نوری بیان کرد: حمید نوری باید میدانست که حق دارد سکوت کند و سخنی نگوید، هیچ کدام از وکلا در این نشستها حضور نداشتند، وکلایی که در آن زمان در پرونده بودند هیچ اطلاعی درباره ارتباط و دیدارهای فرهمند با حمید نوری نداشتند، به آنها اطلاعی داده نشده بود، ما هم اطلاع نداشتیم و تنها از طریق مستند شبکه ۴ تلویزیون سوئد مطلع شدیم. چرا در پرونده به این مهمی و تحقیقاتی با این اهمیت ما نباید حضور داشته باشیم و چرا نباید از آن اطلاع داشته باشیم؟
لارسون، گفت: همزمان با تحقیقات دادگاه بهطور موازی امید فرهمند هم تحقیقاتی را انجام میدهد و قطعاً تحقیقکنندههای متعددی حضور داشتهاند و حتی این تحقیقکنندگان در دادگاه بدوی هم حضور داشتند، برای اینکه به دادستانها کمک کنند، نمیتوان فرهمند را یکی از سایر محققان در این پرونده دانست، چگونه میشود وکلای مدافع از حضور فرهمند و تحقیقات وی بیاطلاع باشند؟
وکیل نوری در ادامه به حضور ادواردو تولدو، کارشناس حقوقی، در دادگاه اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را زیر سوال میبریم که چرا پیش از اینکه او شهادت دهد از او بازجویی نشده است؟ چرا از تولدو بدون اطلاع قبلی سوال میشود؟ تولدو و فرهمند قابل مقایسه نیستند و نمیتوان آن دو را مقایسه کرد. باعث تأسف است که روند دادگاه اینگونه پیش رفته است.
بودستروم، دفاعیات را اینگونه ادامه داد: درباره حضور فرهمند نهتنها وکلای مدافع بلکه حتی دادگاه بدوی هم اطلاعی نداشته است. ۶۳ دیدار انجام شده، این دیدارها بسیار زیاد است و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. حمید نوری هم فکر میکرده که پلیس هر زمانی که بخواهد میتواند با او دیدار کند.
وی تاکید کرد: در وهله اول امید فرهمند نباید در این تحقیقات شرکت میکرد، اما او تمام تحقیقات و بازجویی خود را ادامه داده و پیش برده است. فرهمند عدم صلاحیت از نظر بیطرف بودن نداشته و این موضوع باید مد نظر قرار داد.
وکیل نوری، یادآور شد: مسلماً چیزی که در تلویزیون مطرح شود از آن عناوین خبری در میآید؛ فرهمند در تلویزیون میگوید که «عموی من کشته شده است»، مسلماً این سخن جنجال خبری ایجاد میکند و چه سوژه جذابی برای تلویزیون سوئد است. با مطرح کردن مواردی در تلویزیون، موضوع عموی امید فرهمند را داغتر میکنند؛ دادستانها و پلیس میدانند که چگونه باید تحقیقات خود را انجام دهند؛ چرا امید فرهمند به نوری نگفته که به عنوان چه کسی در حال تحقیق است؟ برای این که به تحقیقاتش صدمهای وارد نشود؛ نباید این کار انجام میشد، ما باید به طور جدی تاکید کنیم که نباید اینگونه میشد. اکنون ما ادله اثبات نداریم که آیا این تحقیقات به پرونده صدمه زده یا خیر.
بودستروم، تاکید کرد: خاطرات و نوشتهها در این پرونده نقش کلیدی دارند و امید فرهمند این خاطرت را برای ارائه به دادگاه به صورت دلخواه انتخاب کرده و همه آنها را ارائه نداده است؛ صفحاتی که ترجمه نکرده را ما ترجمه کردیم و به دادگاه ارائه دادیم، شاید اگر اینها ارائه میشدند دادگاه بدوی نیز تغییر میکرد، چرا فرهمند این کار را نکرده است؟ برای این که ذینفع بوده و بیطرف نبوده است.
عدم برقراری تماس دادستان با ایران
وی بیان کرد: فرهمند فردی بوده که بدون اطلاع به دادستانها مطالب و ادله اثبات میفرستاده و قدمبهقدم تمام دادرسی را دنبال کرده است، چرا دادگاه از امید فرهمند بازجویی نکرده که او کیست و از کجا وارد پرونده شده است؟
بودستروم موضوع دیگری را درباره کوتاهی دادستان مطرح کرده و گفت: سوال بعدی ما این است که دادگاه با ایران تماس درستی برقرار نکرده و باید در این باره توضیح دهد؛ از طرف دادستان چه تماسی گرفتید؟ حقوق شهروندی یک نفر در اینجا مطرح است.
لارسون در ادامه دفاعیات، گفت: دادستانها و دو نفر از وکلای شهود و شاکیان به این موضوع واکنش شدید نشان دادند وقتی که گفتیم شهود ما تهدید به بازداشت شدند، فکر نکنید ما متوجه این موضوع نشدیم. باید بین تهدید قانونی و غیرقانونی تفاوت قائل شویم و تهدید غیرقانونی تهدید نیست بلکه غیرقانونی هم است.
وی ضمن ابراز تأسف از روند پرونده، گفت: نمیشود دو مرتبه یک وضعیت را خلق کرد؛ همه چیز تمام شد و ما باید تا ماه سپتامبر گذشته همه مطالب را مرور میکردیم، مسئله شهود ایرانی و موضوع تولدو را باید مرور میکردیم و نتوانستیم همه موارد را مرور کنیم. همه ادله اثبات از بین رفت، مطالب زیادی از بین رفت و واقعاً باعث تأسف است.
حمید نوری باید تبرئه شود
لارسون به موضوع امید فرهمند و کوتاهی دادستان در تماس با ایران اشاره کرده و دفاعیات را اینگونه ادامه داد: این اتهام باید به طور کلی از طرف دادگاه استیناف رد و حمید نوری تبرئه شود و اگر نمیخواهید این کار را بکنید باید پرونده را برای بازبینی (دادگاه بدوی) بفرستید و حکم بسیار محتاطانهای را برای وی صادر کنید.
وی محاکمه حمید نوری را یک رسوایی برای سوئد توصیف کرده و گفت: این دادگاه از ابتدا که شروع شده تاکنون بدتر و بدتر شده و اشتباه پیش رفته است.
بررسی نقش حمید نوری
لارسون، بیان کرد: دادستانها همیشه میگفتند حمید عباسی همان حمید نوری، اما ما میگوئیم حمید عباسی و حمید نوری، ما تفاوت میگذاریم؛ اولین نقطه حرکت ما این است که پرونده براساس روایتهای شاهدان بنا شده و مشخص نیست که عباسی چه میکرده است، قبل از دستگیری نوری برخی کتاب نوشتند، مقاله نوشتند، یادداشت نوشتند؛ باید توجه شود که در روایتهای مطرح شده درباره آنچه که در زندان اتفاق افتاده و درباره اتهاماتی که به حمید نوری زدهاند ما خط قرمزی را میبینیم.
وی با اشاره به تناقض در روایتهای مطرح شده از سوی شاهدان و شاکیها، یادآور شد: در یک گزارش ۱۳۴ صفهای یک بار اسمی از حمید نوری نیامده است؛ چرا اسم او نبوده، چون سمتی نداشته است.
تفاوت روایات قبل و بعد از بازداشت
لارسون با تاکید بر این نکته که «تفاوتهای فوقالعاده زیادی قبل و بعد از دستگیری نوری دیدیم، روایتهایی متفاوتی وجود داشت»، گفت: اگر اکنون به جای حمید نوری فرد دیگری هم بود اکنون همه تقصیرها را سر او میریختند و میگفتند همه کارها را او کرده و تمام جرمها را او مرتکب شده است. باید توجه کرد که ایرج مصداقی در این پرونده ذینفع است و حمید نوری با عناوین اتهامی که علیه او مطرح شده هیچ ارتباطی ندارد.
بعد از یک تنفس کوتاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند؛ هانا لارسون، مواردی را در تشریح سمت حمید نوری مطرح کرد.
توضیح اجمالی دادگاه بدوی درباره عناوین اتهامی
بودستروم، گفت: دادگاه بدوی به این موضوع (اتهام قتل علیه حمید نوری) تنها بهطور اجمالی اشاره کرده و هیچ توضیح کاملی درباره آن نداده است. در دادگاه بدوی اشاره نشده که حمید نوری به تفکیک کدام اتهامات را مرتکب شده است و تنها به طور کلی و اجمالی مواردی را مطرح کردهاند.
در قسمت دوم دادگاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند و مطالبی را مطرح کردند.
بودستروم با اشاره به محدودیتهای شدید اعمال شده علیه نوری، گفت: محدودیتها علیه حمید نوری را تخفیف ندادند و کم نکردند؛ حمید نوری باید تبرئه شود، دادگاه استیناف باید بازداشت را لغو کند.
در ادامه بودستروم تنفس کوتاهی را از دادگاه درخواست کرد تا به همراه لارسون با حمید نوری مشورت کوتاهی داشته باشند.
لارسون نیز در مورد چند موضوع دیگر از جمله حضور ادواردو تولدو در دادگاه مواردی را مطرح کرد.
در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به حمید نوری فرصت صحبت داد و وی نیز مواردی را مطرح کرد؛ حمید نوری در این صحبت خود به مواردی از بدرفتاریها از جمله قطع و محدودیتهای تماس با خانواده اشاره کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پایان قراری را درباره تاریخ صدور حکم و همچنین ادامه بازداشت حمید نوری صادر کرد؛ بر این اساس حکم نهایی در تاریخ ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) صادر و در دسترس خواهد بود.
درباره بازداشت حمید نوری، دادگاه رأی به ادامه بازداشت تا زمان صدور حکم و یا هر صدور قرار دیگری داد و اعلام کرد که وکلای حمید نوری در صورت اعتراض به حکم ادامه بازداشت میتوانند جداگانه در این باره تنظیم شکایت کنند.
نظر شما