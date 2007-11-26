52 پروژه عمرانی عشایر امسال اجرایی می شود

فرهاد مشیرغفاری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای 52 پروژه عمرانی عشایری در سال جاری بیان کرد: بالغ بر3 میلیارد و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات مصوب استانی به منظوراجرای پروژه های عمرانی عشایراستان پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین به منظورتکمیل پروژه های عمرانی اعتباری بالغ بر2 میلیارد و630 میلیون ریال از محل مازاد وصولی استان تخصیص یافته ضمن اینکه از محل ستاد حوادث غیرمترقبه مبلغ 107 میلیون تومان درنظرگرفته شده است.

مدیرامورعشایراستان تهران افزود: تخصیص اعتبارستاد حوادث غیر مترقبه از محل اعتبارات بروز خسارات ناشی از سیل برای تحقق پروژه های عمرانی عشایراستان درشرف مبادله موافقت نامه قراردارد.

وی تصریح کرد: در سال جاری پروژه علامت گذاری و نصب علائم درایل راههای عشایری استان اجرا می شود که بدین منظوردرهرشهرستان استان بالغ بر10 میلیون ریال اختصاص یافته است.

مشیر غفاری با بیان اینکه اسکان عشایردرقالب دو طرح حمایت از اسکان داوطلبان و ساماندهی به کوچ دنبال می شود، افزود: دراستان تهران ساماندهی به کوچ درکانونهای عشایری درسطح مناطق قشلاقی و میان بندها پیگیری می شود اما ازآنجایی که اسکان عشایروابسته به دام سبک است لذا برای اسکان دائم عشایر باید دام سبک به دام سنگین تغییریابد زیرا دام سبک وابسته به مرتع است.

به گفته وی درحال حاضر100 درصد پروژه های مربوط به مناطق ییلاقی عشایراستان به اتمام رسیده و مابقی پروژه ها نیز با 50 درصد پیشرفت فیزیکی دنبال می شود.

مدیرامورعشایراستان تهران با اشاره به معرفی عشایراستان به سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات ازمحل بنگاه های اقتصادی و زود بازده، اظهارداشت: درسال گذشته 660 نفرازعشایر استان برای دریافت بالغ بر2 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده به سیستم بانکی معرفی شدند که تا کنون 300 نفرازآنان موفق به اخذ این تسهیلات شده اند.

وی با اشاره به اخذ مجوز ایجاد یک کارگاه کنستانتره برای تامین علوفه عشایراستان درسال جاری بیان کرد: دو کارگاه کنستانتره دیگر نیزبا همکاری وزارت جهاد کشاورزی درشرف تاسیس است.