َآغاز رزمایش حماسه مقاومت و پایداری با حضور فرمانده کل قوا

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز همزمان با 5 آذر روز بسیج ، تجمع بزرگ بسیجیان با نام حماسه مقاومت و پایداری در سراسر کشور برگزار می شود که در تهران این مراسم در ستاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در منطقه صابرین با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برگزار می شود.

امروز بیش از هشت میلیون بسیجی در قالب گردان های عاشورا و الزهرا و گروه های رزمی کربلا و اقشار مختلف بسیج در 400 شهر پس از استماع بیانات مقام معظم رهبری به طور مستقیم، ضمن تجدید بیعت با ایشان، آمادگی و اقتدار خود را برای دفاع از انقلاب اسلامی به نمایش می گذارند.

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