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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

همزمان با 5 آذر و در کشور ؛

َآغاز رزمایش حماسه مقاومت و پایداری با حضور فرمانده کل قوا

َآغاز رزمایش حماسه مقاومت و پایداری با حضور فرمانده کل قوا

رزمایش حماسه مقاومت و پایداری در سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی، دقایقی پیش با حضور رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا آغاز شد.

 به گزارش خبرنگار مهر ، امروز همزمان با 5 آذر روز بسیج ، تجمع بزرگ بسیجیان با نام حماسه مقاومت و پایداری در سراسر کشور برگزار می شود که در تهران این مراسم در ستاد فرماندهی نیروی مقاومت بسیج در منطقه صابرین با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برگزار می شود.

امروز بیش از هشت میلیون بسیجی در قالب گردان های عاشورا و الزهرا و گروه های رزمی کربلا و اقشار مختلف بسیج در 400 شهر پس از استماع بیانات مقام معظم رهبری به طور مستقیم، ضمن تجدید بیعت با ایشان، آمادگی و اقتدار خود را برای دفاع از انقلاب اسلامی به نمایش می گذارند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 593425

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