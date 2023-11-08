به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌الله میرغفوری در سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری کشور با اشاره به اینکه برگزاری این همایش، فرصت بسیار خوبی برای استان یزد است، اظهار کرد: پارک علم و فناوری یزد ۲۰ سال سابقه دارد و در حال حاضر تبدیل به یک پارک توسعه یافته شده به نحوی که در پارک یزد ۳۵۰ شرکت مستقر شده‌اند.

وی افزود: یکی از اقدامات شاخصی که در استان یزد انجام شده، همکاری مراکز رشد تمام دانشگاه ها است که حدود ۱۵۰ شرکت نیز در این مراکز رشد مستقر شده اند و بیشترین ترکیب نیز در حوزه it و صنایع پیشرفته، هوافضا است.

میرغفوری با تاکید بر اینکه در استان یزد عناصر مختلف زیست بوم در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: صندوق پژوهش و نوآوری یزد یکی از صندوق های مطرح کشور است که ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و خدمات ارائه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز نوآوری نیز در استان یزد نیز فعال هستند و باعث شده یکی از کامل ترین زیست بوم های نوآوری در استان یزد فعال باشد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ که به نام دانش بنیان نامگذاری شده بود، اتفاقات خوبی برای شرکت های نوآور به وقوع پیوست و تسهیلات ۱۸ و از بودجه عمرانی برای شرکت های دانش بنیان اعتبارات خوبی اختصاص یافت و ۴۵ هکتار در بهترین نقطه شهر قطعه بندی شده و دراختیار شرکت ها قرار می‌گیرد.

رییس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به اینکه براساس مصوب دومین همایش انجمن علمی پارک های علم و فناوری مقرر شد سومین همایش در استان یزد برگزار شود، تصریح کرد: پس از فراخوان، ۶۱ مقاله پذیرش شد که ۴۴ مقاله به‌صورت حضوری و ۱۷ مقاله به‌صورت پوستر ارائه می‌شود که امیدواریم از این فرصت برای تبادل تجربیات بین عناصر مختلف زیست‌بوم شکل بگیرد و بتوانیم از این همایش برای پیشرفت زیست‌بوم فناوری کشور استفاده کنیم.