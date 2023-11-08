۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۶

رییس پارک علم و فناوری یزد:

زیست بوم فناوری یزد از کامل‌ترین زیست بوم‌های نوآوری کشور است

یزد- رییس پارک علم و فناوری یزد از زیست بوم فناوری یزد به عنون یکی از کامل‌ترین زیست بوم‌های نوآوری کشور یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب‌الله میرغفوری در سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری کشور با اشاره به اینکه برگزاری این همایش، فرصت بسیار خوبی برای استان یزد است، اظهار کرد: پارک علم و فناوری یزد ۲۰ سال سابقه دارد و در حال حاضر تبدیل به یک پارک توسعه یافته شده به نحوی که در پارک یزد ۳۵۰ شرکت مستقر شده‌اند.

وی افزود: یکی از اقدامات شاخصی که در استان یزد انجام شده، همکاری مراکز رشد تمام دانشگاه ها است که حدود ۱۵۰ شرکت نیز در این مراکز رشد مستقر شده اند و بیشترین ترکیب نیز در حوزه it و صنایع پیشرفته، هوافضا است.

میرغفوری با تاکید بر اینکه در استان یزد عناصر مختلف زیست بوم در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: صندوق پژوهش و نوآوری یزد یکی از صندوق های مطرح کشور است که ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و خدمات ارائه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز نوآوری نیز در استان یزد نیز فعال هستند و باعث شده یکی از کامل ترین زیست بوم های نوآوری در استان یزد فعال باشد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ که به نام دانش بنیان نامگذاری شده بود، اتفاقات خوبی برای شرکت های نوآور به وقوع پیوست و تسهیلات ۱۸ و از بودجه عمرانی برای شرکت های دانش بنیان اعتبارات خوبی اختصاص یافت و ۴۵ هکتار در بهترین نقطه شهر قطعه بندی شده و دراختیار شرکت ها قرار می‌گیرد.

رییس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به اینکه براساس مصوب دومین همایش انجمن علمی پارک های علم و فناوری مقرر شد سومین همایش در استان یزد برگزار شود، تصریح کرد: پس از فراخوان، ۶۱ مقاله پذیرش شد که ۴۴ مقاله به‌صورت حضوری و ۱۷ مقاله به‌صورت پوستر ارائه می‌شود که امیدواریم از این فرصت برای تبادل تجربیات بین عناصر مختلف زیست‌بوم شکل بگیرد و بتوانیم از این همایش برای پیشرفت زیست‌بوم فناوری کشور استفاده کنیم.

