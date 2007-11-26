کسری بودجه وزارت بهداشت نباید از جیب مردم تامین شود

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مدیران معاونت مدیریت برنامه ریزی کشور در خصوص بررسی مشکلات بهداشت و درمان در بخش دولتی خبر داد.

وی گفت: وقتی از آقایان سئوال کردیم که چرا وزارت بهداشت هر سال دچار کسری بودجه می شود، پاسخی که شنیدیم در نوع خود جالب بود.

فتاحی افزود: جواب آنان این بود که خدماتی که در بخش بهداشت و درمان دولتی تعریف می شود، واقعی نیست و دلیل آن نیز در نظر گرفتن شرایط مردم عنوان شد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از چنین پاسخی اظهار داشت: واقعیت این است که اگر خدماتی که ارائه می شود را واقعی تعریف نکنیم، بار مشکلات بر دوش مردم خواهد افتاد.

وی ادامه داد: اگر بودجه مورد نیاز بهداشت و درمان به صورت واقعی تعریف شود، مجلس آن را از بودجه کل کشور محاسبه خواهد کرد و دلیل ندارد که از جیب مردم پرداخت شود.

فتاحی همچنین به ضعف مدیریت در بیمارستانهای دولتی اشاره کرد و افزود: بیمارستانهای دولتی نمی توانند تمامی هزینه های خدماتی که ارائه می دهند را از بیمه ها دریافت کنند.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آنچه تخمین زده می شود از بیمه ها دریافت می کنند، چیزی در حدود 40 درصد هزینه های بیمارستانی است.

وی در عین حال از نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت، وزارت رفاه، معاونت مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری و سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی نزدیک به واقعیت، خبر داد و افزود: در این نشست قرار شده که تعرفه های بخش دولتی و خصوصی به گونه ای تعیین شود که رابطه مالی بین بیمار و پزشک از بین برود.

فتاحی تاکید کرد: تنها در این صورت خواهد بود که رضایت مردم از خدماتی که در حوزه سلامت ارائه می دهیم، جلب شود.