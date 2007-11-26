اعلام حالت فوق العاده در فلسطین اشغالی در آستانه برگزاری کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "میکی روزنفیلد" ادعا کرد که حالت فوق العاده برای جلوگیری از وقوع هرگونه حملات احتمالی که با هدف تاثیر گذاری بر کنفرانس آناپولیس انجام خواهد شد، اعلام شده است.

به گفته وی، این حالت فوق العاده در شش منطقه از مناطق فلسطین اشغالی اعمال شده و برای اجرای آن هزاران نیروی پلیس به کار گرفته شده است.

کنفرانس آناپولیس در تاریخ 27 نوامبر(سه شنبه) آغاز و به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.

کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس در حالی برگزار خواهد شد که نظامیان رژیم صهیونیستی حملات خود بر ضد ملت فلسطین را افزایش داده اند.

از سوی دیگر "آهارون آبراموویچ" مدیر کل وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: دستیابی به سند مشترک میان فلسطین و اسرائیل همواره ممکن است.

وی همچنین از ادامه مذکرات هیئتهای فلسطینی و اسرائیلی برای دستیابی به این سند مشترک در واشنگتن خبر داد و اعلام کرد که این هیئتها فردا نشستی را برگزار خواهند کرد.

این سند مشترک اساس مذاکرات رژیم صهیونیستی و فلسطین در کنفرانس آناپولیس خواهد بود.