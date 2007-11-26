طراحی پلتفرم ملی بیومتریک ضریب تضمین امنیت ملی را ارتقا خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ضمن بررسی نقش و جایگاه صنعت بیومتریک در حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور خاطرنشان ساخت که با توجه به سیاسی بودن و تغییر دائمی نوع و دامنه تهدیدهای امنیتی، رشد افراط گرایی فرقه‌ای و گروههای تروریستی در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران، تلاش آمریکا و متحدانش برای ایجاد تنش‌های داخلی، فقدان ثبات و امنیت در بعضی از کشورهای همسایه و قرار گرفتن ایران درمسیر ترانزیت مواد مخدر، هر گونه مکانیسم و ابزاری که بتواند، تولید ، تضمین و گسترش امنیت نرم افزاری برای مقابله با تهدیدهای پیش رو را افزایش دهد باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد که یکی از این ابزارها عمق بخشی به کاربرد صنعت بیومتریک در سیاستگذاری‌های کلان ارگانهای دفاعی – امنیتی است .

در همین راستا شایسته است که جمهوری اسلامی ایران با تدوین هر چه سریع‌تر راهبرد و طراحی پلتفرم ملی بیومتریک و همچنین ایجاد یکپارچگی میان بانک‌های اطلاعاتی که به صورت جزیره‌ای در داخل کشور فعالیت می‌کنند، ضریب تضمین امنیت ملی را ارتقاء دهد .

توسعه صنعت بیومتریک سبب تقویت نظارت موثر و کارآمد بر امنیت مرزها ، جلوگیری از دستیابی افراد غیرمسئول به اطلاعات طبقه‌بندی شده ، افزایش ضریب امنیت اماکن راهبردی، تقویت کارآمدی سفارتخانه‌ها در زمینه صدور ویزا، ارتقاء کیفی سطح تسلیحات دفاعی، افزایش ضریب امنیت تجارت الکترونیک، صدور کارت‌های هوشمند چند منظوره و کاهش تنش‌های امنیتی با کشورهای همسایه خواهد شد زیرا ایران 6 هزار کیلومتر مرز خاکی و دو هزار و 700 کیلومتر مرز آبی و جمعا با 15 کشور مرز مشترک دارد.

گفتنی است، صنعت بیومتریک یکی از علوم رو به گسترش در زمینه «تایید و تعیین هویت افراد» به شمار می‌رود که می‌تواند در حوزه تولید، تضمین و گسترش امنیت نرم‌افزاری نقش مهمی را ایفا کند.