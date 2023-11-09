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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه خبر داد؛

برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات قرآن کریم در قروه

برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات قرآن کریم در قروه

قروه_ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه از برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات قرآن کریم در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه آموزشی شبهات قرآن کریم ویژه مربیان قرآن کریم شهرستان قروه با همکاری اعضا شورای قرآنی شهرستان برگزار شد و برخی شبهات وارده از سوی معاندان پاسخ داده شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی که در سالن اجتماعات نور تبلیغات اسلامی برگزار شد مدرس دوره حجت‌الاسلام عابدین رستمی امام جمعه محترم شهرستان قروه شبهات موجود را مطرح و پاسخ مستند به آیات و احادیث را ارائه کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه تصریح کرد: این دوره در قالب دو کارگاه آموزشی اجرا و در پایان دوره به حاضرین گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

کد مطلب 5934376

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