برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات قرآن کریم در قروه

حجتالاسلام سیفالله سبزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه آموزشی شبهات قرآن کریم ویژه مربیان قرآن کریم شهرستان قروه با همکاری اعضا شورای قرآنی شهرستان برگزار شد و برخی شبهات وارده از سوی معاندان پاسخ داده شد.
وی افزود: در این کارگاه آموزشی که در سالن اجتماعات نور تبلیغات اسلامی برگزار شد مدرس دوره حجتالاسلام عابدین رستمی امام جمعه محترم شهرستان قروه شبهات موجود را مطرح و پاسخ مستند به آیات و احادیث را ارائه کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه تصریح کرد: این دوره در قالب دو کارگاه آموزشی اجرا و در پایان دوره به حاضرین گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.
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