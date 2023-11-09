برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات قرآن کریم در قروه

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه آموزشی شبهات قرآن کریم ویژه مربیان قرآن کریم شهرستان قروه با همکاری اعضا شورای قرآنی شهرستان برگزار شد و برخی شبهات وارده از سوی معاندان پاسخ داده شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی که در سالن اجتماعات نور تبلیغات اسلامی برگزار شد مدرس دوره حجت‌الاسلام عابدین رستمی امام جمعه محترم شهرستان قروه شبهات موجود را مطرح و پاسخ مستند به آیات و احادیث را ارائه کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه تصریح کرد: این دوره در قالب دو کارگاه آموزشی اجرا و در پایان دوره به حاضرین گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.