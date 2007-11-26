هر قطار هوایی منوریل نیست/ قطار هوایی نیز در طرح جامع تهران ذکر نشده

دکتر شهریار افندی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: منوریل تعریف مشخصی دارد که تک چرخ بودن و استفاده از چرخهای لاستیکی به جای فلزی و حرکت در قابهای بتنی مشخصه آن است و استفاده از آن باید با مطالعه دقیق کارشناسی صورت بگیرد .

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود : در طرح جامع حمل و نقل تهران که به شورای شهر ارائه شده حتی کلمه قطار هوایی نیز درج نشده و تنها برای خط مکمل میدان صنعت تا پارک وی به طول 7/6 کیلومتر مطالعات نشان داده است که باتوجه به ظرفیت پایین مسافر، قرارگیری برج میلاد و زیبایی های منطقه، می توان از قطار هوایی استفاده کرد .

وی همچنین با نادرست خواندن برخی اظهارت پیرامون پیش بینی احداث منوریل در بزرگراه صدر خاطر نشان کرد: 3 خط مکمل با طول بیش از 31 کیلومتر در طرح جامع پیش بینی شده است که به غیر از خط میدان صنعت - پارک وی، درسایر خطوط میدان بسیج - تهران پارس و شهران با توجه به تقاضای سفر و ظرفیت جابجایی و توجیهات فنی و اقتصادی به نتیجه قطعی استفاده از قطار هوایی نرسیده ایم .

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یادآور شد: امروزه در کشورهای پیشرفته غربی منوریل تنها کارکرد توریستی و تفریحی دارد و در برخی کشورهای آسیایی نظیر ژاپن و مالزی تنها در مسیر های کوتاه و مناطقی که بخواهند جذابیت های منطقه را به نمایش بگذارند مورد استفاده قرار می گیرد.