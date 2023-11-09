  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

پس از افتتاح پروژه بزرگ راه آهن سنندج - همدان – تهران؛

مسافران قطار سنندج سه شنبه و جمعه‌ها راهی تهران می‌شوند

مسافران قطار سنندج سه شنبه و جمعه‌ها راهی تهران می‌شوند

سنندج_ مسافران قطار سنندج پس از افتتاح پروژه بزرگ راه آهن سنندج همدان تهران توسط رئیس جمهور، روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته راهی تهران می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلان پروژه راه آهن سنندج - همدان - تهران، پس از ۱۸ سال همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کردستان به بهره برداری رسید و زمینه توسعه را در استان کردستان مهیا کرد.

مسافران قطار سنندج سه شنبه و جمعه‌ها راهی تهران می‌شوند

قطار سنندج تهران ظرفیت ۳۰۰ مسافر دارد و در این قطار امکانات رفاهی، خدماتی همچون رستوران، توزیع بسته‌های غذایی و سیستم‌های صوتی تصویری وجود دارد.

مسافران قطار سنندج سه شنبه و جمعه‌ها راهی تهران می‌شوند

در حال حاضر برنامه استفاده مردم کردستان از این قطار، ساعت ۱۰ شب روزهای سه‌شنبه و جمعه برای رفت از سنندج و ۱۰ صبح، برگشت از تهران اعلام شده است.

مسافران قطار سنندج سه شنبه و جمعه‌ها راهی تهران می‌شوند

راه‌آهن سنندج همدان یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام به جای مانده از دولت‌های قبل بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید و روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 5934388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • تارا IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه. ایشالا تعداد روزهاش بیشتر شه. هفته ای دو روز کمه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها