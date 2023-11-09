به گزارش خبرنگار مهر، کلان پروژه راه آهن سنندج - همدان - تهران، پس از ۱۸ سال همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کردستان به بهره برداری رسید و زمینه توسعه را در استان کردستان مهیا کرد.

قطار سنندج تهران ظرفیت ۳۰۰ مسافر دارد و در این قطار امکانات رفاهی، خدماتی همچون رستوران، توزیع بسته‌های غذایی و سیستم‌های صوتی تصویری وجود دارد.

در حال حاضر برنامه استفاده مردم کردستان از این قطار، ساعت ۱۰ شب روزهای سه‌شنبه و جمعه برای رفت از سنندج و ۱۰ صبح، برگشت از تهران اعلام شده است.

راه‌آهن سنندج همدان یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام به جای مانده از دولت‌های قبل بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید و روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید.