به گزارش خبرنگار مهر، کلان پروژه راه آهن سنندج - همدان - تهران، پس از ۱۸ سال همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کردستان به بهره برداری رسید و زمینه توسعه را در استان کردستان مهیا کرد.
قطار سنندج تهران ظرفیت ۳۰۰ مسافر دارد و در این قطار امکانات رفاهی، خدماتی همچون رستوران، توزیع بستههای غذایی و سیستمهای صوتی تصویری وجود دارد.
در حال حاضر برنامه استفاده مردم کردستان از این قطار، ساعت ۱۰ شب روزهای سهشنبه و جمعه برای رفت از سنندج و ۱۰ صبح، برگشت از تهران اعلام شده است.
راهآهن سنندج همدان یکی از پروژههای نیمهتمام به جای مانده از دولتهای قبل بود که در دولت سیزدهم به اتمام رسید و روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور به بهرهبرداری رسید.
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