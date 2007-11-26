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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۴

شمول مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری بر کارکنان سازمان ملی جوانان

با تصویب هیئت وزیران، اجرای مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تنظیم آیین نامه های اجرایی آن تداوم می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران تداوم اجرای مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان را تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تنظیم آیین نامه های اجرایی آن تصویب کرد و این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد .

گفتنی است، این موضوع پس از بروز اختلاف نظر در خصوص ادامه شمول مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان میان این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بنا به درخواست رییس سازمان ملی جوانان از سوی معاونت حقوق و امور مجلس در هیئت وزیران مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت .

طبق بند ج ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه ، سازمان ملی جوانان از نظر مقررات مالی ، معاملاتی ،‌اداری و استخدامی تابع مقررات مربوط به سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری است .

کد مطلب 593440

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