شمول مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری بر کارکنان سازمان ملی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران تداوم اجرای مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان را تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تنظیم آیین نامه های اجرایی آن تصویب کرد و این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد .

گفتنی است، این موضوع پس از بروز اختلاف نظر در خصوص ادامه شمول مقررات استخدامی نهاد ریاست جمهوری در سازمان ملی جوانان میان این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بنا به درخواست رییس سازمان ملی جوانان از سوی معاونت حقوق و امور مجلس در هیئت وزیران مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت .

طبق بند ج ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه ، سازمان ملی جوانان از نظر مقررات مالی ، معاملاتی ،‌اداری و استخدامی تابع مقررات مربوط به سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری است .