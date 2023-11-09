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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

از ابتدای پائیز امسال صورت گرفت؛

پاکسازی پل ها و آبروهای خراسان جنوبی به طول ۱۲ هزار مترمکعب

پاکسازی پل ها و آبروهای خراسان جنوبی به طول ۱۲ هزار مترمکعب

بیرجند-سرپرست روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از پاکسازی و ساماندهی پل ها و آبرو ها به طول ۱۲ هزار مترمکعب از ابتدای پاییز امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه خسروی نیا صبح پنج شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای پاییز راهداران در سراسر خراسان جنوبی ساماندهی و پاکسازی دهانه پل‌ها و آبروها را انجام داده تا در زمان بارش عبور آب و سیلاب از ابنیه فنی براحتی انجام و مشکلی در تردد جاده‌ای بوجود نیاید.

سرپرست روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تصریح کرد: براین اساس تنظیم بستر رودخانه‌ها به حجم ۳۲۰۰۰ مترمکعب، ترمیم دریواسیون پل‌ها ۳۵۰۰۰ متر مکعب صورت پذیرفت.

وی همچنین از پاکسازی قنات‌ها و آبروهای طولی را به میزان ۱۴ هزار متر به همراه پاکسازی و تنقیه پل‌ها و آبروها به حجم ۱۲ هزار ممتر مکعب خبر داد و یادآور شد: پاکسازی و جمع آوری شاخه درختان از دهانه آبنماهای لوله‌ای و برچیدن خرده سنگ‌های ریزشی به مقدار ۳۴۵ نفر_ساعت بوده است.

کد مطلب 5934402

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