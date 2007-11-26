این عضو انجمن طراحان گرافیک ایران به خبرنگار مهر گفت: "انجمن و خانواده مرتضی ممیز به این نتیجه رسیدند که مراسم بزرگداشت این هنرمند فقید را در روز تولد وی برگزار کنند. امسال هم چون نتوانستیم این مراسم را در روز تولد ایشان یعنی شهریورماه برگزار کنیم، آن را به بهمن‌ماه موکول کردیم."

وی در ادامه افزود: "در این مراسم از یکی از هنرمندان پیشکسوت ایتالیایی به نام آرماندو میلانی دعوت می‌کنیم و نمایشگاهی از آثار این هنرمند شامل 40 پوستر و 40 لوگوتایپ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. کارگاه آموزشی دو روزه این هنرمند نیز برگزار می‌شود و انتظار می‌رود 20 تا 30 گرافیست جوان در آن شرکت کنند."

فرهادی در پایان از برگزاری مراسم سالگرد مرحوم ممیز بر سر مزارش در روز جمعه 9 آذرماه در کردان کرج خبر داد. پدر گرافیک نوین ایران چهارم شهریور 1315 به دنیا آمد و چهارم آذرماه 1384 درگذشت. مرحوم ممیز نخستین کتاب‌های آموزشی هنر گرافیک را در ایران نوشت و شاگردان بسیاری تربیت کرد.