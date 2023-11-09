عملیات امدادرسانی در ۱۳ استانِ درگیر سیل و آبگرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودی، با اشاره به انجام عملیات سیل و آب‌گرفتگی از ۱۱ تا ساعت ۶ بامداد ۱۸ آبان، گفت: ۱۳ استان کشور شامل (اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، مازندران، هرمزگان، همدان ویزد) متأثر از سیل و آبگرفتگی شده اند.

وی افزود: در این ۱۲ استان، ۳۲ شهرستان، ۶۶ منطقه شامل ۵۶ روستا، ۹ شهر و یک منطقه عشایری از ۱۳ استان کشور نیاز به امدادرسانی پیدا کردند.

محمودی ادامه داد: در این مدت‌زمان، ۱۲۹ تیم امدادی، شامل ۵۷۸ امدادگر، به ۱۷۸۹ نفر امدادرسانی کردند، ۶۸ نفر را به مناطق امن منتقل و به ۲۳۳ نفر اسکان اضطراری دادند. متأسفانه یک نفر از هم‌وطنان (در شهرستان کلاله و یک نفر در گالیکش جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر (در میامی) مفقود شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه با کمک دستگاه‌های پمپ آب و لجن‌کش، آب تجمیع شده در ۱۲۳ واحد مسکونی تخلیه شد، افزود: امدادگران جمعیت هلال‌احمر ۳۵ دستگاه چادر، ۱۰۵۵ تخته پتو، ۳۲۹ تخته موکت، ۷۳ ست ظروف، ۴۷۷ کیلوگرم نایلون، ۳۴۴ بسته غذایی و ۵۷۰ کیلوگرم برنج در بین افراد متأثر از سیل و آبگرفتگی توزیع کردند.

عملیات امدادرسانی در گلستان و سیستان و بلوچستان و جستجوی مفقودی در میامی (سمنان) ادامه دارد.