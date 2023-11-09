ترافیک سنگین در محور چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اعلام سازمان مدیریت راه‌های کشور، در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده دماوند ترافیک، نیمه سنگین است و در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده دماوند ترافیک نیمه سنگین گزارش می‌شود.

در محور هراز، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت تردد روان است. همچنین محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت راه‌های کشور در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل مهرشهر تا گلشهر ترافیک نیمه سنگین و در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلک و در محور شهریار – تهران محدوده شهر قدس نیز ترافیک نیمه سنگین است.

محور مینو دشت گالیکش تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیر آزادراه شاهرود انجام می‌شود.