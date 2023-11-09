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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

ترافیک سنگین در محور چالوس

ترافیک سنگین در محور چالوس

سازمان مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حد فاصل زنگوله تا سیاه بیشه ترافیک سنگین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اعلام سازمان مدیریت راه‌های کشور، در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده دماوند ترافیک، نیمه سنگین است و در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده دماوند ترافیک نیمه سنگین گزارش می‌شود.

در محور هراز، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت تردد روان است. همچنین محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت راه‌های کشور در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل مهرشهر تا گلشهر ترافیک نیمه سنگین و در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلک و در محور شهریار – تهران محدوده شهر قدس نیز ترافیک نیمه سنگین است.

محور مینو دشت گالیکش تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد از مسیر آزادراه شاهرود انجام می‌شود.

کد مطلب 5934433
زهره آقاجانی

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