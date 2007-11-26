تغییر مدیران طبیعی است و ربطی به گزارش عملکرد قوه قضائیه ندارد

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده معاون ارتباطات و نماینده حوزه ریاست قوه قضائیه در قوه مقننه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تغییر و تحول در هر دستگاه به طور معمول رایج است و در این فرایند، برخی مدیران ارتقاء جایگاه می یابند و برخی نیز در مجموعه دیگری مشغول خدمت می شوند که این تحولات در جهت توسعه و تقویت تشکیلاتی صورت می گیرد.

وی افزود: مسئولان عالی دستگاه قضایی نیز مانند مدیران هر دستگاه اجرایی از حق تغییر و تحول در حوزه مدیریت خود برخوردار هستند و جا به جایی مدیران در این قوه، موضوعی عادی است و هیچ ارتباطی با گزارش 446 صفحه ای هیئت 4 نفره بررسی کننده عملکرد قوه ندارد.

"از آنجا که برنامه توسعه قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی مورد اقبال عمومی قرار گرفت، ضرورت داشت این سیاست ها با تدابیر ویژه و استفاده از نیروهای کارآمد در قوه قضائیه و بهره مندی از ظرفیت های بیرونی این دستگاه نهادینه شده و به رفتاری عمومی تبدیل شوند و تغییر مدیران می تواند در این راستا موثر باشد".

معاون حوزه ریاست قوه قضائیه در امور ارتباطات تصریح کرد که هیئت 4 چهار نفره بررسی کننده عملکرد قوه قضائیه که در این زمینه گزارشی محرمانه نیز تقدیم رهبر معظم انقلاب کرد، به منظور بررسی راه های ارتقاء کیفی کارکرد دستگاه قضا تشکیل شده بود و هرگز به موارد جزئی نپرداخته است.

فتحعلی زاده در پایان اظهار داشت: تغییرات در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به تشخیص مسئولان این بخش صورت گرفته و نه تنها این موضوع ناشی از بروز تخلف توسط افراد جا به جا شده نیست، بلکه در راستای ارتقاء جایگاه آنهاست و به عنوان نمونه، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری اردبیل به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی که استانی وسیع تر و از شرایطی منحصر به فرد برخوردار است، منصوب گردید.