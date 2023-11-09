  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

دادستان عمومی و انقلاب شاهین شهر:

۲۰ مورد دیوارکشی و چهاردیواری غیرمجاز در شاهین شهر تخریب شد

۲۰ مورد دیوارکشی و چهاردیواری غیرمجاز در شاهین شهر تخریب شد

اصفهان – دادستان عمومی و انقلاب شاهین شهر گفت: ۲۰ مورد دیوارکشی و چهاردیواری در منطقه یاقوت آباد شاهین شهر با صدور دستور قضائی تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران جدیدی اظهار داشت: با توجه به لزوم پیشگیری از ساخت و ساز و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان و با درخواست اداره جهاد کشاورزی در اجرای تکالیف قانونی، با همکاری نهادهای ذیربط و با دستور مقام قضائی نسبت به تخریب بیش از ۲۰ مورد از دیوارکشی‌ها و چهاردیواری‌های غیرمجاز شهرستان واقع در منطقه‌ای موسوم به یاقوت آباد، اقدام شد.

وی افزود: مالکان این ساخت و سازها با وجود دریافت اخطار توقف عملیات اجرایی حین ساخت و ساز و دیوارنویسی جهت توقف عملیات، به اخطارها توجهی ننموده و نسبت به تخریب ساخت و ساز غیرمجاز خود اقدام ننموده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شاهین شهر با تأکید به اداره جهاد کشاورزی نسبت به رصد دقیق و به موقع ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از آن در همان مراحل ابتدایی، از مالکان خواست پیش از قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز، خودشان نسبت به توقف اجرا و تخریب آن اقدام نمایند.

کد مطلب 5934454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      5 0
      پاسخ
      چرا میگید شاهین شهر اسم روستا یا ‌منطقه را ‌بگید .شاهین شهر همچه جایی ندا ه
      • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
        3 0
        عسیسم منظورش زمین باغ ویلا های پشت حاجی اباد و میگه هر کی از راه رسیده سی خود ش باغچه و باغ با بلوک جدا کرده
    • ملیکا کیخا IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      2 0
      پاسخ
      این که شاهین شهر نیست اصلا
      • هادی IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
        0 0
        یاقوت آباد نزدیک شاهین شهره ، روبروی پلیس راه مورچه خورت چون زیرنظر فرمانداری شاهین شهره اینجا نوشته شاهین شهر
      • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
        2 0
        چه ربطی به حاجی آباد داره
    • کیان IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      سلام .بهتره برید یه فکری به حال زمین های نیروی انتظامی.ونسیم یک بکنید .20ساله مردم رو بلا تکلیف کردن . آقای دادستان .آقای قاضی . آقای مسول کمک کنید این زمین ها رونق بگیره . یه عده اومدن سو استفاده کردن از این زمین ها .زمین های مردم رو خوردن رفتن .جواب گو هم نیستن .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها