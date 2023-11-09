۲۰ مورد دیوارکشی و چهاردیواری غیرمجاز در شاهین شهر تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران جدیدی اظهار داشت: با توجه به لزوم پیشگیری از ساخت و ساز و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان و با درخواست اداره جهاد کشاورزی در اجرای تکالیف قانونی، با همکاری نهادهای ذیربط و با دستور مقام قضائی نسبت به تخریب بیش از ۲۰ مورد از دیوارکشی‌ها و چهاردیواری‌های غیرمجاز شهرستان واقع در منطقه‌ای موسوم به یاقوت آباد، اقدام شد.

وی افزود: مالکان این ساخت و سازها با وجود دریافت اخطار توقف عملیات اجرایی حین ساخت و ساز و دیوارنویسی جهت توقف عملیات، به اخطارها توجهی ننموده و نسبت به تخریب ساخت و ساز غیرمجاز خود اقدام ننموده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شاهین شهر با تأکید به اداره جهاد کشاورزی نسبت به رصد دقیق و به موقع ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از آن در همان مراحل ابتدایی، از مالکان خواست پیش از قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز، خودشان نسبت به توقف اجرا و تخریب آن اقدام نمایند.