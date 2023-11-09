۹ مدرسه شهر زلزله زده شهر سی سخت بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از مجتمع خیر ساز سی سخت افزود: ۹ مدرسه شهر زلزله زده سی سخت با بکارگیری ظرفیت‌های مختلف بازسازی شد.

وی با بیان اینکه مجتمع آموزشی شهر سی سخت در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ و با زیربنای یکهزار و ۷۰ متر مربع ایجاد شد، تصریح کرد: ساخت این مجتمع ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه این مجتمع دارای فضاهای آموزشی، خوابگاهی و ورزشی است، ابراز داشت: مشارکت اتاق بازرگانی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان را در احداث این مرکز داشتیم.

عزت خواه افزود: با بهره برداری از این مجتمع آموزشی ۱۰۰ هنر آموز دختر از روستاهای شهرستان دنا از ظرفیت‌های حمایت آموزشی برخوردار می‌شوند.