"نامادری" روی میز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم 90 دقیقهای "نامادری" داستان زن و شوهری جوان را روایت میکند که پس از جدایی بر سر حضانت بچهها دچار مشکل میشوند و دخالت دیگران در این امر بیتأثیر نیست. نعیمی در مقطعی از کمک مهدی کیان برای نگارش فیلمنامه بهره برد و آن در سه ماه به سرانجام رساند.
این کارگردان که فیلم سینمایی "بیوفا" را در کارنامه خود دارد، "نامادری" را به عنوان ملودرامی تلخ ساخته و از این تجربه راضی است. نعیمی معتقد است اگر فیلمنامه خوبی پیشنهاد شود، حتماً دوباره برای تلویزیون فیلم میسازد. رامین عباسیزاده تهیهکننده این پروژه بوده و آتنه فقیهنصیری و حمیدرضا پگاه در آن بازی کردهاند.
عباسیزاده در حال حاضر مجموعه تلویزیونی "پریدخت" را برای شبکه دو تهیه میکند که فیلمنامه آن را احمد رفیعزاده بر مبنای طرحی از وی نوشته و سامان مقدم کارگردانی آن را برای پخش در ماه محرم امسال بر عهده دارد.
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