اجرای بیش از ۸ میلیارد تومان پروژه در محله «منظریه»

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در محله منظریه اظهار داشت: ساماندهی سه راهی منظریه با مبلغ قریب به ۸۶ میلیون تومان و چمن مصنوعی در این سه‌راهی با حدود ۶۷ میلیون تومان اعتبار اجرا شد.

وی با بیان اینکه لوله‌گذاری خط اصلی آبرسانی در تپه نورالشهدای منظریه با ۶۲۶ میلیون تومان اعتبار انجام شد، افزود: لوله آبیاری در تپه نورالشهدای منظریه با ۱۶ میلیون تومان اعتبار انجام شد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد بیان کرد: حفر چاله جهت غرس نهال در زمین‌های خاکی نرم در بلوار منظریه، حاشیه جنوبی و مسیر اصلی بیمارستان پارسیان با ۷۹ میلیون تومان اعتبار و حفر چاله جهت غرس نهال در زمین‌های سنگی و یا آسفالتی با ۴ میلیون تومان اعتبار انجام شده است.

حبیبی از نصب قطره‌چکان در تپه نورالشهدای منظریه با ۱۱ میلیون تومان اعتبار خبر داد و تصریح کرد: حفاری مسیر لوله‌گذاری در تپه نورالشهدا با ۱۲۷ میلیون تومان اعتبار صورت پذیرفت.

وی کاشت نهال چند ساله در بلوار منظریه، حاشیه جنوبی و مسیر اصلی بیمارستان پارسیان را یکی دیگر از اقدامات این سازمان عنوان کرد و گفت: هزینه این اقدام ۴۹۶ میلیون تومان برآورد شده است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: احداث پارک چهارراه ایرانسل با ۲ میلیارد تومان اعتبار، احداث مخزن انتقال آب به منظریه در پارک محله‌ای میرآباد با یک میلیارد تومان اعتبار، احداث استخر ذخیره‌ای تپه باباولی با ۴ میلیارد تومان اعتبار، نصب وسایل بازی بوستان میعاد با ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار و خاکبرداری مازاد، تسطیح و رگلاژ محوطه‌های درختکاری و تفریحی در بلوار منظریه، حاشیه جنوبی و مسیر اصلی بیمارستان پارسیان با حدود ۵ میلیون تومان اعتبارانجام شده است.