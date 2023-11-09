به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور با صدور اطلاعیهای، محدودیتهای ترافیکی در جادههای شمالی که تا روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ پابرجاست، اعلام کرد.
به این ترتیب، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۲۰ آبان ماه از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.
البته تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع است.
تردد انواع وسایل نقلیه در صورت پرحجم بودن ترافیک در محور مذکور از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۷ آبان از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۴:۰۰ همان روز ابتدای تونل کندوان به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه در صورت پرحجم بودن ترافیک در محور مذکور از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۹ آبان از آزادراه تهران شمال به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۴:۰۰ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک طرفه خواهد بود.
همچنین چهارشنبه ۱۷ آبان تردد تمامی تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.
تردد تمامی کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۷ آبانماه و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخهای ۱۸ و ۱۹ از محور هراز ممنوع است. از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲:۰۰ روز جمعه ۱۹ آبان نیز در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب به صورت مقطعی یک طرفه خواهد شد.
اجرای محدودیتهای مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی اجرای محدودیتها کان لم یکن تلقی میگردد.
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.
