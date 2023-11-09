مرکز رادیوتراپی ایلام در سفر آینده رییس جمهور کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی روز پنجشنبه در نشست مشترک با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به خروج پزشکان به خارج از کشور به خاطر شرایط رفاهی بهتر، اظهار داشت: در سفری که به قطر داشتیم یکی از همراهان دچار مریضی شد و در آنجا حتی پزشک وجود نداشت و مجبور شدیم او را به ایران برگردانیم ولی ما به پزشکان ایرانی توجه زیادی نمی‌کنیم که همین سبب خروج آنها از ایران می‌شود.

وی افزود: سلامت مردم ایلام برای من دارای اهمیت زیادی است به طوری که MRI بیمارستان رازی در اولویت وزارت بهداشت نبود که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در اولویت قرار گرفت و همچنین مرکز رادیوتراپی استان ایلام با همکاری وزارت نفت و همراهی وزارت بهداشت تفاهم شد و در سفر آینده ریاست جمهوری به ایلام کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی تصریح کرد: به واسطه اعتباری که امام حسین (ع) به خاطر برگزاری کنگره اربعین به ایلام داده است انشاالله بتوانیم بالگرد ایلام را دوباره رونق دهیم.

هدایت حیدری‌زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در بخش دیگری از این نشست، خاطرنشان کرد: پیگیری از مناطق محروم و حمایت همه جانبه از لوایح و طرح‌ها در راستای حوزه سلامت جای تقدیر و تشکر دارد.

وی عنوان کرد: نمایندگان با نقاط قوت و نقاط ضعف حوزه سلامت آشنایی دارند، انتظار می‌رود جهت پیشرفت حوزه سلامت در کلیه ابعاد به خصوص در حوزه درمان آموزش و بهداشت و جهت ارتقای زیرساخت‌های حوزه سلامت همراه و همپای ما باشند.