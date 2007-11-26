صادرات میعانات گازی از 5 فاز پارس جنوبی از مرز 264 میلیون بشکه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، از ابتدای فعالیت و تولید فازهای 1 تا 5 میدان گازی پارس جنوبی بیش از 264 میلیون بشکه میعانات گازی صادر شده است.

در آخرین مرحله از صدور میعانات گازی استحصال شده از فازهای 1، 2 ، 3 و فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی، بیش از 187 هزار بشکه میعانات گازی از اسکله صادراتی پارس واقع در بندر عسلویه به خارج از کشور صادر شده است.

با محاسبه این مرحله از ابتدای بهره برداری از این پنج فاز تاکنون، 264 میلیون و 170 هزار بشکه از این فرآورده سود آورد صادر شده است.

این گزارش حاکی است که از فازهای یک تا پنج میدان گازی پارس جنوبی تاکنون بالغ 158 میلیارد و 666 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تولید شده که پس از تصفیه در پالایشگاههای سایت یک منطقه ویژه پارس جنوبی به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است.