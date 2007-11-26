به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در رزمایش حماسه مقاومت و پایداری با حضور فرمانده معظم کل قوا ، اظهار داشت: بسیج پس از جنگ نیز همواره همچون دژی مستحکم و استوار در برابر تمام هجمه هایی که علیه کشور بوده ایستاده و نام انقلاب و اسلام را با هدایت رهبر فرزانه خویش تعالی بخشیده است.

وی جمع حاضر در این رزمایش را بخشی از سازماندهی ارتش 20 میلیونی مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) متشکل از صنوف و اقشار مختلف تهران بزرگ دانست و افزود: ره یافتگان به بسیج همواره و برای همیشه مایه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند.

سرلشگر جعفری با اشاره به اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در عرصه های مختلف از جمله ایستادگی بر حقوق مسلم هسته ای کشور، افزود: بسیجیان ضمن تاکید بر اتحاد ملی و انسجام اسلامی با حضور بالنده و پایان ناپذیر خود برای دفاع همه جانبه از انقلاب و نظام اسلامی بر مبنای تعالیم امام راحل که حفظ آن از نماز نیز واجب تر است آماده تر از هر زمان بوده و گوش به فرمان رهبر خویش دارد.

فرمانده کل سپاه پاسداران و بسیج در پایان سخنانش از خدای متعال خواست تا توانایی اجرای تمام نصایح راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه بسیج را به نیروهای کشور اعطا فرماید.

پس از سخنان فرمانده سپاه پاسداران یگانهای بسیجی حاضر در میدان به اجرای سرود دسته جمعی پرداختند و قرار است پس از اتمام این برنامه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در اجتماع میلیونی بسیجیان بیاناتی ایراد فرمایند.