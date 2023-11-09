۹۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اقدامات اطلاعاتی، موفق به توقیف ۱۶ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق از نوع لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، لامپ، لوازم آشپزخانه، مواد خوراکی، لاستیک، ماینر، تجهیزات رایانه و غیره شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای توقیفی ۹۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سوسنی به شهروندان توصیه کرد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا، از خرید و استفاده از کالاهای قاچاق خودداری و موارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.