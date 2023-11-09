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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

سرپرست فرماندهی انتظامی دشتستان خبر داد؛

جلوگیری از اجرای حکم قصاص توسط پلیس دشتستان

جلوگیری از اجرای حکم قصاص توسط پلیس دشتستان

بوشهر- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان از برگزاری جلسه صلح و سازش پیرامون یک فقره پرونده قتل منجر به صدور حکم قصاص در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فروردین سال جاری پس از وقوع یک فقره قتل در شهر آبپخش، پلیس دشتستان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه اقدام و پس از تشکیل پرونده و اخذ اعترافات، متهمان تحویل مرجع قضائی شدند.

روان به بیان داشت: بنا به درخواست خانواده طرفین پرونده، پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان با محوریت فرمانده انتظامی بخش آبپخش با بکارگیری و بسیج تمامی ظرفیت‌های اجتماعی اعم از معتمدین، متنفذین و مسئولین بخش آبپخش در جهت اجرای سنت حسنه گذشت، با تشکیل جلسات متعدد نسبت به اخذ رضایت اولیا دم مقتول اقدام کردند که در نهایت منجر به صلح و سازش و گذشت خانواده مقتول از قصاص سه نفر از متهمین این پرونده شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان در پایان از همه خانواده‌ها و به ویژه جوانان خواست که با غلبه بر هوای نفس و کنترل خشم خود شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم و از همه کسانی که در حل و فصل اختلافات بین خانواده‌ها نقش داشتند تقدیر و قدردانی کرد.

کد مطلب 5934545

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