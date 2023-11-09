جلوگیری از اجرای حکم قصاص توسط پلیس دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فروردین سال جاری پس از وقوع یک فقره قتل در شهر آبپخش، پلیس دشتستان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه اقدام و پس از تشکیل پرونده و اخذ اعترافات، متهمان تحویل مرجع قضائی شدند.

روان به بیان داشت: بنا به درخواست خانواده طرفین پرونده، پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان با محوریت فرمانده انتظامی بخش آبپخش با بکارگیری و بسیج تمامی ظرفیت‌های اجتماعی اعم از معتمدین، متنفذین و مسئولین بخش آبپخش در جهت اجرای سنت حسنه گذشت، با تشکیل جلسات متعدد نسبت به اخذ رضایت اولیا دم مقتول اقدام کردند که در نهایت منجر به صلح و سازش و گذشت خانواده مقتول از قصاص سه نفر از متهمین این پرونده شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان در پایان از همه خانواده‌ها و به ویژه جوانان خواست که با غلبه بر هوای نفس و کنترل خشم خود شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم و از همه کسانی که در حل و فصل اختلافات بین خانواده‌ها نقش داشتند تقدیر و قدردانی کرد.