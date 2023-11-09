۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

امام جمعه یزد:

راهکار مناسب برای طرد اتباع خارجی غیرمجاز از یزد ارائه شود

راهکار مناسب برای طرد اتباع خارجی غیرمجاز از یزد ارائه شود

یزد- امام جمعه یزد با اشاره به اینکه طرد اتباع خارجی غیرمجاز از یزد تاکنون موفقیت چندانی نداشته است، گفت: باید ساز و کار مناسبی برای این امر در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد با اشاره به اهمیت ساماندهی اتباع خارجی به لحاظ اسکان و اشتغال و مسائل امنیتی اظهار کرد: اتباع خارجی که فاقد مجوز هستند باید از کشور خارج شوند زیرا ساماندهی اتباع غیرمجاز کار دشواری است و تبعات بسیاری برای کشور و استان دارد.

وی با اشاره به حضور دانش آموزان تبعه خارجی در مدارس استان افزود: معلمان متخصصی که بتوانند کار ویژه برای دانش آموزان خارجی انجام دهند، نداریم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد تاکید کرد: وضعیت اتباع غیرمجاز که مشخص است و باید از کشور طرد شوند اما آن دسته از اتباع خارجی هم که دارای مجوز هستند، باید به نحوی برای بازگرداندن به کشور خودشان آماده شوند.

ناصری با اشاره به قوانین مهاجرپذیری در برخی کشورها عنوان کرد: در کشور ما نیز لازم است قوانینی برای پذیرش مهاجران خارجی وجود داشته باشد تا نظارت بر نحوه کار و زندگی و رفتار اجتماعی آنها وجود داشته باشد.

وی در مورد طرد اتباع خارجی بیان کرد: در مقاطعی شاهد جمع آوری و طرد اتباع خارجی از کشور بودیم اما از آنجا که ساز و کار مناسبی برای این امر وجود نداشت، بعد از چند روز دوباره به استان باز می گشتند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اتباع خارجی مجاز تاکید کرد: گاهی لازم است ارتباطات اجتماعی ویژه محله‌های یزد، نحوه پوشش و رفتار و ... در کمال احترام به مهاجران مجاز ارائه شود تا بتوانند زندگی آرام و مسالمت آمیزی با مردم یزد داشته باشند.

ناصری با اشاره به مسائل عقیدتی که در میان اتباع خارجی وجود دارد، تصریح کرد: برخی رها شده در حال فعالیت در این زمینه هستند که باید ساماندهی شوند زیرا برخی از آنها گروه‌ها و فرقه‌های ضاله هستند اما در عین حال شیعیان متعهد بسیاری نیز در بین اتباع داریم که حتی برخی از آنها به عنوان شهدای مدافع حرم در سوریه به شهادت رسیدند.

وی بر لزوم توجه جدی مسئولان امر به مسائل امنیتی استان که ممکن است به دنبال حضور اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز با تهدید مواجه شود، تاکید کرد.

مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد نیز در این دیدار به بیان برنامه های خود در زمینه ساماندهی اتباع خارجی استان یزد پرداخت.

    • یهمن IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      افغانی ها رو از کل مملکت بریزید بیرون
      • DE ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
        افغان ها مجبور هستن وگرنه کشور دارد باید مثل برادر زنده گی کند چه ایرانی باشد چه افغانها همه را خدا پیدا کرده مسلمان همه برادر اس من ام افغان هستم فرق من با ایرانی فقط کشور اس ما همه برادر هستیم از یک پدر و مادر
    • حمید IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      خودکرده را تدبیر نیست
    • رزمنده دفاع مقدس-جانباز -کادرسپاه IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      احسنت به امام جمعه فهیم وآینده نگر مدیرکل اتباع نظرات امام جمعه محبوب رااجراکن چرامسئولین شهرماابادارندازاخراج مهاجرین
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      آفرین بر امام جمعه یزد، معلومه دلسوز کشور و مردم هستی
    • م.ر.ف IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      به نظرم بهتر است از شرکت هاشروع شود تابتوان افغانها راراحت شناسایی کرد چونکه بسیاری ازشرکتها حامی این بندگان هستند بخاطر دست مزد ناچیزی که دریافت می‌کنند
    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      سلام این حجم از اتباع در ایران فقط حق ما را ضایع میکنه چون بیمه نمیشوند حقوقشون کمتر است دسته جمعی زندگی میکنند میتوانند ماهی چند میلیون هم کرایه خونه بدهند صاحبخونه ها هم بخاطر پول شده خونه به اتباع اجاره میدهند کارخونه ها پر شده از اتباع بخدا یه کاری کنید
    • علیرضاشاه محمدی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      سلام خدا قوت به این عالم دینی انشاللا خداوند حافظتان باشد ۶۵۷۶
    • علیرضا نورزهی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      من خودم افغانم والا از ۹۰ درصد مردم ایران راضی هستم چون هیچ جا فرقی نمیذارن حتی دکتر ک میری نمیگن بدون مدرک قبول نمیکنیم فقط ازاد حساب میکنن همینجا بزرگ شدم و درس خوندم مثل دو تا برادر کنار ایرانی ها درس خوندم
    • علی US ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      به ما کار نمیدند اما به افقانی کار ميدند اگر دولت جلو گیری کنه خیلی خوبه که نمیکنه
    • ناشناس IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      از این حرف بی منطقی که میگن کاش برگردن کشور خودشون متنفرم ما خودمون الان ارزومونه مهاجرت کنیم چون داریم تو کشوری زندگی میکنیم که تورم سر به فلک کشیده و.... اونا هم مثل ما کشورشون دست طالبانه و خیلی مسخرس که ازشون انتظار داشته باشیم برن افغانستان و خودشون و بسپارن دست طالبان😐
    • سید‌هادی‌عاصی علوی‌تفتی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      سلام.خدا قوت. باید در مناطق و استانهای هم مرز ایران و افغانستان .واحد‌های تولیدی راه اندازی نمود.و اتباع مشغول کار بشوند.و نزدیک مرز و کشور خودشان باشند.
    • حسین۰ IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      اتباع افقانی درمحله های یزد ایجاد ناامنی می‌کنند ومردم تحمل آنها راندارند ومجبور که اخراجشان کنند یزد گنجایش این تعداد که یک سوم یزد شده افقانی راندارد ۵۰درصد نان یارانه ای را فقط آنها میخورند
    • حسین IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      مگر دردنیا کشور دیگری به جز ایران وجود ندارد که اتباع افقان به آنجا بروند هیچ جای دنیا مانند ایران نیست که بدون قانون وارد آن کشور شوند
    • سید‌هادی‌عاصی علوی‌تفتی IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      و محصولات تولید شده را در مرز ایران.به کشورهای همسایه صادر میکنند.هم حقوق کارگری دارند.و هم سود از سرمایه گذاری خودشان. در قالب سهام..و هم به کشور خودشان نزدیک‌ترند.جهت .اقامت.به خانواده هایشان نزدیک‌ترند.
    • سید‌هادی‌عاصی علوی‌تفتی IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      و این بندگان خدا اتباع.اواره نمی‌شوند.درون کشور ایران.و امنیت کشور ایران.بیشتر میشود.و دیگر باعث و بانی فروشندگان مواد مخدر پاکسازی میشود.راهکارهای زیادی هست که اگر استانداران و فرمانداران شهرها.و استانهای مرزی جدی باشند.کمک جدی به اتباع خارجی خواهد شد.البته با سرمایه گذاری و مشارکت اتباع.و نظارت
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      سلام من بسیار به امور اتباع رسیدگی بشه اتباعی زیادی تو یزد زندگی میکنن همه ماشین خریدن خونه خریدن به اسم ایرانی زدن با ماشیناشون داخل شهر مبگردن اینا که دارن زندگی میکنن چرا بهشون گواهی و مدرک درست حسابی نمیدین که حد اقل قانونی باشه کارشون
    • محمد IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      سلام عرض ادب احترام.بخدا ماهم گناه داریم این قدر رو این مسئله زوم نکنید ماهم بنده ای هستیم مثل بقیه.حالا به بقیه کار نداریم اونایی که قانونی هستن اینجا بدنیا اومدن را ب چشم خودتون نگاه کنید.چیزی رو که ب خود نمیپسندی ب دیگران هم نپسند.خود را جای ما بزار.تا وقتی مهمانتون هستیم نگین افغانی بگین بنده خد
    • سیدرضا IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      امام جمعه محترم این روایت را هم بخوان ( الجار ثم الدار)
    • ناشناس IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      آفرین بر امام جمعه یزد در کل کشور عزیزمان ایران، اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز باید اخراج شوند. از ترکیه و پاکستان یاد بگیرید که اتباع افغانی را چه مجاز چه غیرمجاز، اخراج می نمایند.
    • سید‌هادی‌عاصی علوی‌تفتی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      سلام.خدا قوت. میهمان حبیب خداست باید به نحو احسن و متدبرانه‌‌اندیشید.‌و با همکاری دو دولت ایران و افغانستان .اتباع را یاری نمود.در مرز مشترک ایران.افغانستان. پاکستان.با توکل به خدا.
    • محمد IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      درود به همه دوستان به نظرم چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه وقتی که هموطنان خودمون تو فقر زندگی میکنن درست نیست امکانات و پول ایران برای اتباع هزینه بشه در حالیکه از بنزین و نان و .... یارانه ای استفاده میکنن و باعث بیکاری خیلی ایرانی ها شدن
    • اکبر IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      دمت گرم
    • کور اوغلو IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      خدا شما را برای مردم نگه دارد آیت‌الله ناصری خداوند خیرتان دهد سلامتی دهد که به فکر کشور و مردم کارگر هستيد خواهشمندم ادامه دهید و پیگیر این موضوع مهم باشید. اجرتان با خداوند
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      باید بروند
    • ارمان IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      درود بر امام جمعه درست گفت اخراج افغانی از ایران

