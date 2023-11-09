راهکار مناسب برای طرد اتباع خارجی غیرمجاز از یزد ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد با اشاره به اهمیت ساماندهی اتباع خارجی به لحاظ اسکان و اشتغال و مسائل امنیتی اظهار کرد: اتباع خارجی که فاقد مجوز هستند باید از کشور خارج شوند زیرا ساماندهی اتباع غیرمجاز کار دشواری است و تبعات بسیاری برای کشور و استان دارد.

وی با اشاره به حضور دانش آموزان تبعه خارجی در مدارس استان افزود: معلمان متخصصی که بتوانند کار ویژه برای دانش آموزان خارجی انجام دهند، نداریم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد تاکید کرد: وضعیت اتباع غیرمجاز که مشخص است و باید از کشور طرد شوند اما آن دسته از اتباع خارجی هم که دارای مجوز هستند، باید به نحوی برای بازگرداندن به کشور خودشان آماده شوند.

ناصری با اشاره به قوانین مهاجرپذیری در برخی کشورها عنوان کرد: در کشور ما نیز لازم است قوانینی برای پذیرش مهاجران خارجی وجود داشته باشد تا نظارت بر نحوه کار و زندگی و رفتار اجتماعی آنها وجود داشته باشد.

وی در مورد طرد اتباع خارجی بیان کرد: در مقاطعی شاهد جمع آوری و طرد اتباع خارجی از کشور بودیم اما از آنجا که ساز و کار مناسبی برای این امر وجود نداشت، بعد از چند روز دوباره به استان باز می گشتند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اتباع خارجی مجاز تاکید کرد: گاهی لازم است ارتباطات اجتماعی ویژه محله‌های یزد، نحوه پوشش و رفتار و ... در کمال احترام به مهاجران مجاز ارائه شود تا بتوانند زندگی آرام و مسالمت آمیزی با مردم یزد داشته باشند.

ناصری با اشاره به مسائل عقیدتی که در میان اتباع خارجی وجود دارد، تصریح کرد: برخی رها شده در حال فعالیت در این زمینه هستند که باید ساماندهی شوند زیرا برخی از آنها گروه‌ها و فرقه‌های ضاله هستند اما در عین حال شیعیان متعهد بسیاری نیز در بین اتباع داریم که حتی برخی از آنها به عنوان شهدای مدافع حرم در سوریه به شهادت رسیدند.

وی بر لزوم توجه جدی مسئولان امر به مسائل امنیتی استان که ممکن است به دنبال حضور اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز با تهدید مواجه شود، تاکید کرد.

مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد نیز در این دیدار به بیان برنامه های خود در زمینه ساماندهی اتباع خارجی استان یزد پرداخت.