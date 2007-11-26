شیر رایگان بین 160 هزار دانش آموز چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

حسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: درسال جاری همه روزه شیر پاستوریزه و استریل در سطح مدارس و در دوره های پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانهای شبانه روزی استان توزیع می شود .

وی افزود: شیر پاستوریزه در مدارس شهرستانهای شهرکرد، بروجن، فارسان، شلمزار و شیر استریل، اردل، کوهرنگ و روستاهای شهرستان های فارسان و تعدادی از روستاهای شهرستان کیار و گندمان و بلداجی توزیع می شوند .

نظری بیان داشت: جهت اجرای این طرح یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتباردر نظر گرفته شده است که از طریق دبیرخانه شیر مدارس کشور تهیه و در اختیار این کارشناسی قرار گرفت .