  1. استانها
  2. همدان
۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

شیر رایگان بین 160 هزار دانش آموز چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس تغذیه و شیر سازمان آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از 160 هزار نفر از دانش آموزان مدارس این استان از شیر رایگان استفاده می کنند.

حسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: درسال جاری همه روزه شیر پاستوریزه و استریل در سطح مدارس و در دوره های پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانهای شبانه روزی استان توزیع می شود.

وی افزود: شیر پاستوریزه در مدارس شهرستانهای شهرکرد، بروجن، فارسان، شلمزار و شیر استریل، اردل، کوهرنگ و روستاهای شهرستان های فارسان و تعدادی از روستاهای شهرستان کیار و گندمان و بلداجی توزیع می شوند.

نظری بیان داشت: جهت اجرای این طرح یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتباردر نظر گرفته شده است که از طریق دبیرخانه شیر مدارس کشور تهیه و در اختیار این کارشناسی قرار گرفت.

آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری دارای دو هزار و 877 باب آموزشگاه است و 216 هزار و 313 دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 593456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها