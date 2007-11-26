پرونده فساد در قرارداد نظامی انگلیس و عربستان وارد مرحله جدیدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : در رسیدگی به پرونده پرداخت رشوه به خاندان سلطنتی عربستان به منظور عقد قرارداد نظامی برای فروش 72 فروند جنگنده یوروفایتر به دولت سعودی توسط شرکت BAE ( یکی از بزرگترین شرکت های چند ملیتی تولید کننده تجهیزات نظامی در اروپا ) تا کنون بیش از یک میلیون صفحه مدرک جمع آوری شده که بخشی از این مدارک توسط اداره پیگرد فدرال سوئیس در اختیار وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شاهزاده "بندر بن سلطان" سفیر سابق عربستان در آمریکا، که گفته می شود برای عقد این قرارد یک میلیارد پوند رشوه دریافت کرده، یکی از افسران بلند پایه FBI و یک قاضی بازنشسته دادگاه عالی انگلیس را استخدام کرده تا از او در برابر این اتهام دفاع کنند.

به نوشته گاردین، علاوه بر این یک میلیارد پوند، یک میلیارد پوند دیگر به سوئیس ارسال شده تا در اختیار سایر اعضای خاندان سلطنتی عربستان که می توانستند در عقد این قرارداد تاثیر گذار باشند قرار بگیرد.

به گزارش مهر، پیش از این مقامات قضایی انگلیس به این پرونده رسیدگی می کردند اما دولت عربستان اعلام کرد که اگر پای خاندان سلطنتی این کشور به تحقیقات این پرونده کشیده شود قرارداد چند میلیارد دلاری خود ( هشت میلیارد و 858 میلیون دلار ) را با شرکت BAE فسخ می کند و پس از آن انگلیس رسیدگی به این پرونده را رها کرد.