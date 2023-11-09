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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

قرنیه‌های کودک مرگ مغزی در مشهد به ۲ خردسال اهدا شد

قرنیه‌های کودک مرگ مغزی در مشهد به ۲ خردسال اهدا شد

مشهد- مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای قرنیه‌های کودک مرگ مغزی یک ساله ساکن مشهد بینایی را به ۲ طفل دیگر هدیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و سیصد و هشتاد و نهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «شاهان عسگری دشت بیاض»، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان فوق تخصصی اطفال اکبر مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قرنیه‌های زنده یاد «عسگری دشت بیاض» برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد تا به ۲ کودک نیازمند قرینه پیوند شود.

کد مطلب 5934590

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