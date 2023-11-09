به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و سیصد و هشتاد و نهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «شاهان عسگری دشت بیاض»، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان فوق تخصصی اطفال اکبر مشهد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: قرنیه‌های زنده یاد «عسگری دشت بیاض» برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد تا به ۲ کودک نیازمند قرینه پیوند شود.