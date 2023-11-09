۳ هزار تن کود اوره وارد گلستان شد

سید صمد ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از حمل کود شیمیایی اوره به استان گلستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به کشت محصولات پاییزه و پیک مصرف کود اوره، در نخستین مرحله سه هزار تن از پتروشیمی مرودشت فارس به این استان تخصیص یافت که تاکنون ۱۷ واگن مسقف به حجم ۹۳۵ تن وارد استان شده است.

وی افزود: این محصول در حال حمل به انبار کارگزاری و مناطق پر مصرف استان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: اکنون این شرکت بیش از ۸ هزار تن انواع کود ازته ذخایر راهبردی دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با شروع کشت پاییزه برای ارائه خدمات مناسب به کشاورزان، با فعال کردن ۱۳۰ کارگزاری اقدام به آزمون خاک، مشاوره مصرف و توزیع کود کرده است.