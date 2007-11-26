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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

دیلی تایمز بررسی کرد:

پیشرفت فنی ایران، افزایش بهای نفت و شکاف در شورای امنیت؛ موانع تحریم بیشتر ایران

پیشرفت فنی ایران، افزایش بهای نفت و شکاف در شورای امنیت؛ موانع تحریم بیشتر ایران

به عقیده برخی تحلیلگران، دلایلی همچون پیشرفت فنی ایران در مسئله هسته ای، افزایش بهای نفت و شکاف در بین اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دلایلی برای خنثی کردن تحریمها علیه تهران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پاکستانی دیلی تایمز در تحلیلی نوشت : بهترین راه برای جامعه بین الملل پذیرش گفته " محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. یعنی حالا که ایرانیها بر غنی سازی اورانیوم مسلط شده اند، ما باید بر متقاعد کردن آنها در جهت متوقف کردن تولید اورانیوم غنی شده در مقیاس صنعتی تمرکز کنیم.

" دیلیپ هیرو" نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: در حالی که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا گزینه نظامی برای توقف برنامه هسته ای ایران را با صراحت از روی میز برنداشته، او و هم پیمانان اروپاییش هم اکنون به دنبال تحریمهای اقتصادی در جهت وادار کردن ایران برای توقف برنامه غنی سازی هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: با این وجود، پیشرفت فنی ایران، افزایش بهای نفت و اختلاف و شکاف میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل ممکن است در کنار هم تحریمها را خنثی کنند. اما همانگونه که البرادعی گفته، هدف کنونی باید جلوگیری از گسترش برنامه غنی سازی ایران به سوی تولید اورانیوم در مقیاس گسترده و صنعتی باشد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: افزایش تحریمهای سازمان ملل علیه ایران با هدف جلوگیری از سرمایه گذاری در این کشور اقدام دشواری خواهد بود، چرا که با مقاومت شدید روسیه و چین روبرو خواهد شد.

کد مطلب 593463

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