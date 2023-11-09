به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خبری از سوی یک اکانت توییتری منتشر و توسط برخی رسانهها بازتاب داده شد که در آن از نامزدی رئیس مجلس از حوزه انتخابیه طرقبه خبر داده که صحت ندارد.
محمدباقر قالیباف از حوزه انتخابیه تهران در این انتخابات ثبت نام کرده است.
رییس مجلس شورای اسلامی در انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه تهران ثبتنام کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خبری از سوی یک اکانت توییتری منتشر و توسط برخی رسانهها بازتاب داده شد که در آن از نامزدی رئیس مجلس از حوزه انتخابیه طرقبه خبر داده که صحت ندارد.
محمدباقر قالیباف از حوزه انتخابیه تهران در این انتخابات ثبت نام کرده است.
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