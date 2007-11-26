اسرای فلسطینی در اعتراض به کنفرانس آناپولیس اعتصاب غذا می کنند

داود شهاب سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین درغزه در گفتگویی تلفنی با خبرنگار مهر تاکید کرد در چارچوب این اعتراضات فردا سه شنبه تمامی فلسطینیان اعتراضات خود را به اشکال مختلف به این کنفرانس ابراز داشته وزندانیان واسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی نیز فردا در اعتصاب غذا خواهند بود.

به گفته این رهبر فلسطینی این نشست دستآورد مثبتی را برای فلسطینیان نخواهد داشت زیرا آنانی هم که در این کنفرانس شرکت کرده اند خوب می دانند که به دنبال سراب و توهم هستند وصهیونیستها هرگز حاضر به پذیرش دولت فلسطینی وچشم پوشی از قدس نخواهند کرد .

شهاب در ادامه گفتگوی خود با مهر خطاب به ملت فلسطین از آنها خواست اجازه ندهند تا مسئله آنها به یک مسئله روابط عمومی تبدیل شود وپوششی برای نفوذ هرچه بیشتر آمریکا در منطقه باشد.

وی در رابطه با فعالیت هایی که همزمان با برگزاری کنفرانس آناپولیس ودر مخالفت با آن در داخل فلسطین اشغالی برگزار می شود گفت : تمامی احاد ملت فلسطین از گروه های مبارز ملی ومذهبی فلسطینی تا سازمان های غیر دولتی از جمله سازمان های مدافع حقوق زنان، سازمان های جوانان وبقیه اقشار ملت فسطین همزمان با این کنفرانس در دفاع از اصول ملت فسطین فعالیت خواهند کرد.

به گفته سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز دوشنبه تمامی گروه های فلسطینی کنفرانسی را در محکومیت نشست آناپولیس ودر تاکید بر ادامه راه مبارزه علیه رژیم صهیونیستی در غزه برگزار می کنند.

همچنین فعالیت های مشابهی نیز در مناطق اشغالی سال 1948 برگزار می شود تا تاکید شود که تمامی خاک فلسطین از آن فلسطینیان است وملت فلسطین به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد تا او را مجبور به چشم پوشی از خاک وسرزمینش کند.

داود در پاسخ به سئوال دیگری در مورد اینکه آیا این کنفرانس جایگزین کنفرانس موازی است که قرار بود در دمشق برگزار شود گفت : مسئله به این شکلی که شما گفتید نیست، به طور حتم کنفرانسی با حضور رهبران گروه های فلسطینی حاضر در خارج ازفلسطین برگزار خواهد شد اما هنوز محل برگزاری آن مشخص نشده است واین مسئله به برگزار کنندگان ونیز رهبران گروه های فلسطینی باز می گردد ، اما ما در داخل فلسطین نیز همسو با فلسطینیان موجود در خارج از آن کنفرانس وفعالیت های مربوط به خویش را داریم .

وی در ادامه اظهارات خود افزود : علاوه بر غزه، کرانه باختری ومناطق اشغالی سال 1948 و همرزمانمان که در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند نیز فعالیت های مربوط به خویش را دارند.

زندانیان دربند رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند که فردا سه شنبه 27 نوامبر را در اعتصاب غذا به سر خواهند برد وبیش از 10 هزار اسیر فلسطینی این گونه اعتراض خود را به چنین نشستی اعلام خواهند کرد.