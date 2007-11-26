وجود کودکان دیابتی زیر دو سال در کشور

دکتر اسدالله رجب، با اشاره به اینکه نمی توان دلیل واقعی برای شیوع بالای دیابت در کودکان عنون کرد، به خبرنگار مهر گفت: عوامل محیطی نقش زیادی در این بین دارند.

وی با اعلام اینکه آمار دقیق از افراد مبتلا به دیابت در کشور وجود ندارد، افزود: آنچه می توان تخمین زد، این است که بیش از 50 هزار کودک زیر 14 سال در ایران، مبتلا به دیابت نوع یک هستند.

رئیس انجمن دیابت ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم سنین نوجوانی و جوانی را در نظر بگیریم، نزدیک به 400 هزار نفر از افراد زیر 30 سال مبتلا به این نوع از دیابت هستند.

دکتر رجب با اشاره به شیوع بالای دیابت در کودکان، افزود: در حال حاضر شاهد رشد 3 درصدی ابتلا به دیابت در کودکان هستیم.

وی با عنوان این مطلب که در گذشته کمتر کودکان زیر دو سال را می دیدیم که مبتلا به دیابت باشند، گفت: اما در حال حاضر شاهد این وضعیت هستیم.