"شیر سیاه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیار ادبیات ترکیه، الیف شفق پس از گذشت چند سال از نوشتن آخرین رمان خود که او را تا پشت میله های زندان کشاند، اثر جدیدی را با عنوان "شیر سیاه" روانه بازار کتاب کرد.

نویسنده در مورد این کتاب گفته است : به دو دلیل اسم رمان را شیرسیاه گذاشته ام. اولین دلیل به افسردگی زنان در هنگام وضع حمل مربوط می شود و بیانگر این است که شیر مادر همیشه پاک و سفید نیست و بنا به دلایلی رنگی دیگر به خود می گیرد. دوم اینکه این افسردگی حاکم بر دوران پس از وضع حمل، چیزهای زیادی به من آموخته است. من از این شیر سیاه نوعی جوهر ساخته ام.

الیف شفق در سال 2005 با یک روزنامه نگار ازدواج کرد و حاصل ازدواج آنها دختر یک ساله ای است به نام شهرزاد که الهام بخش کتاب "شیر سیاه" بوده است.

این رمان هفته گذشته از سوی انتشارات دوغان کتاب منتشر شده است.