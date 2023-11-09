اهدای۳۰ میلیارد ریال بن خرید کتاب برای تجهیز کتابخانه مدارس دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار با اعلام این خبر اظهار کرد: با تصویب شورای اسلامی شهر تبریز و در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ۳۰ میلیارد ریال بن خرید کتاب جهت تجهیز کتابخانه‌های مدارس دولتی در اختیار مدیران مدارس تبریز قرار گرفت.

وی افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین تجهیز کتابخانه‌های مدارس دولتی تبریز صورت می‌گیرد.

هوشیار خاطرنشان کرد: بن خرید کتاب از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، شامل کتاب‌های کمک‌درسی، آموزشی و عمومی خواهد بود که بنا بر تشخیص مدیران مدارس دولتی خریداری و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: برای اولین بار بودجه شهرداری تبریز شامل پیوست فرهنگی بود که بر اساس آن ۱۵۰ درصد بودجه فرهنگی شهر به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.

شهردار تبریز با اشاره به تقویم فرهنگی و ورزشی شهرداری تبریز نیز گفت: برنامه مدونی برای ۵۲ هفته سال در نظر گرفتیم که هر یک از مناطق موظف به اجرای یک برنامه فرهنگی و ورزشی در هر هفته هستند.