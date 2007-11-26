به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حجازی امروز با ارائه مقاله ای با عنوان چشم انداز بیوتکنولوژی در صنایع غذایی در پنجمین همایش بیوتکنولوژی در سالن اجلاس سران با بیان اینکه بیوتکنولوژی شامل گستره وسیعی از تکنولوژیها است که می تواند در صنایع غذایی و کشاورزی نیز مورد استفاده قرار گیرند، افزود: تحقیقات در این زمینه در محورهای تولید ترکیبات طبیعی جایگزین افزودنیهای سنتتیک و نیز فرمولاسیون محصولات جدید غذایی با خصوصیات فراویژه، طراحی فرآیندها و سیستمهای جدید تولید و توسعه روشها و ابزارهای اندازه گیری بر اساس DNA صورت می گیرد.

وی با اشاره به فرآورده های جدید بیوتکنولوژی در صنایع غذایی گفت: امروزه تولید افزودنیهای طبیعی توجه مصرف کنندگان و تولید کنندگان محصولات غذایی را بیش از بیش به خود جلب کرده و. گزارشات متعددی که از احتمال اثر سوء برخی از افزودنی های سنتتیک از جمله ایجاد حساسیت، تولید تومور و سرطان و ... منتشر می شود دلیل عمده این توجه است. از این رو جایگزینی باکتریوسنهای طبیعی به جای نگهداریهای شیمیایی و نیز توسعه سایر افزودنیهای طبیعی از جمله ویتامینها و رنگ دهنده ها از مثالهای بارز فرآورده های جدید بیوتکنولوژی در صنایع غذایی هستند.

عضو پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مورد تولید محصولات جدید غذایی با خصوصیات فراویژه با استفاده از بیوتکنولوژی گفت: پروبیوتیکها باکتریهای مفیدی هستند که با تحمل شرایط سیستم گوارشی و جایگزینی در آن با تولید باکتروسینها و کنترل بیماریهای عفونی روده ای و نیز جلوگیری از جذب کلسترول می توانند به مصرف کننده کمک کنند. پریبیوتیکها نیز ترکیباتی هستند که موجب تسریع رشد این باکتریها می شوند و از این جهت به سلامتی مصرف کننده کمک می کنند. از محصولات پروبیوتیک می توان به محصولات لبنی پروبیوتیک و از پریبیوتیک ها نیز می توان به اولیکوساکارید ها اشاره کرد.

وی افزود: علاوه بر موارد فوق بیوتکنولوژی می تواند ما را در افزایش سطح سلامت مواد غذایی یاری کندد. با استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی می توان میکروارگانیزمهای بیماری زا یا عامل فساد مواد غذایی و نیز مواد سمی موجود در مواد غذایی را دقیق تر و سریعتر تشخیص داد. از جمله این امکانات و ابزارها می توان به تستهای منوکلنال آنتی بادی، بیوسنسورها و استفاده از روش های مختلف PCR و پروب های DNA اشاره کرد. تشخیص باکتریهای بیماری زای مهم همانند Listeria و Clostridium botulinum نیز از دیگر مثالهای بارز این کاربردها هستند.

حجازی با اشاره به چشم انداز بیوتکنولوژی صنایع غذایی در ایران افزود: بیوتکنولوژی در صنایع غذایی کشور دو نقش مهم بازی می کند. اول تولید فرآورده های بیوتکنولوژیک به عنوان محصول نهایی همانند تولید مخمر نانوایی و دوم امکان پذیر نمودن سایر فرآیندهای تولید همانند شفاف سازی آبمیوه ها، در مقایسه با دنیا این بخش از صنعت متاسفانه پیشرفت زیادی نداشته است و برآورد می شود که تنها 1% از نیاز کشور به این فرآورده ها در کشور تولید می شود. در سند چشم انداز کشور دیده شده است که در میان مدت 5% و در دراز مدت 10% از این فرآورده ها در کشور تولید شود. بنابراین نیازمند آن هستیم که با مطالعه عمیق در بازار فعلی کشور و منطقه و جهان و نیز مسیر حرکت آن بر اساس آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز مزیتهای نسبی تولید و توجه به اقتصاد تولید اولویت های خود را در این زمینه تعیین نماییم. سپس با جهت دهی سرمایه های مادی و نیز نیروی انسانی و پژوهشی به سمت های مزبور به اهداف مورد نظرمان دست یابیم.