  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷

دادستان عسلویه خبر داد؛

برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان عسلویه

برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی در شهرستان عسلویه

بوشهر- دادستان عسلویه گفت: با مخلان نظم و امنیت عمومی و آسایش مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌شود.

پویا بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وقوع چند مورد درگیری با سلاح سرد در سطح شهر نخل تقی و عسلویه توسط تعدادی از نوجوانان، پرونده قضائی برای افرادی که با ایجاد درگیری و استفاده از سلاح سرد مخل امنیت و آسایش مردم می‌شوند انجام شد.

دادستان عسلویه بیان داشت: معدود افرادی که بخواهند با بکارگیری سلاح سرد نظم و امنیت عمومی شهرستان و آسایش مردم را خدشه دار کنند با برخورد دستگاه قضائی و نیروی انتظامی مواجه خواهند شد و هیچ مساعدتی با آن‌ها صورت نخواهد گرفت.

بخشی با توصیه به خانواده‌ها از آنها خواست که نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند تا از وقوع رخدادهای ناگوار در امان باشند.

کد مطلب 5934778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها